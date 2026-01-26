Il Gruppo di cammino di Carnago alla scoperta del “Buzunel” nell’RTO

Una mattinata dedicata alla natura e alla consapevolezza ambientale. Il Gruppo di Cammino Carnaghese (GCC) San Martino ha organizzato per giovedì 29 gennaio un’escursione speciale diretta al “Buzunel”, una rilevante zona umida situata all’interno del perimetro del Parco RTO (Rile Tenore Olona).

L’iniziativa è stata pensata per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide (World Wetlands Day), che ricorre ufficialmente il 2 febbraio. La data ricorda la firma della Convenzione di Ramsar del 1971, il trattato internazionale che tutela questi ecosistemi fondamentali per la biodiversità del pianeta e per il benessere umano.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 10.00 presso il parchetto di via Svevo a Carnago, conosciuto anche come “Parco di via I Maggio”. Da lì, i partecipanti si sposteranno in auto per raggiungere il punto di inizio della camminata verso l’area umida.

L’attività del GCC San Martino, guidato dalla walking leader Maria Vivido, rientra nei progetti di promozione della salute in collaborazione con ATS Insubria. Oltre a questo evento straordinario, il gruppo mantiene il suo appuntamento fisso ogni sabato pomeriggio alle ore 15.50.

La partecipazione alla camminata è libera e gratuita. Trattandosi di un’attività spontanea, ogni partecipante è responsabile di se stesso. Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo gccsanmartino@gmail.com o consultare la pagina Facebook dedicata.