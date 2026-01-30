Il premio letterario di Ispra che fa innamorare l’Italia (e non solo)
Giacomo Iametti, presidente dell'associazione Amici di Mario Berrino che organizza il concorso “Scrivi l’Amore – Premio Mario Berrino” spiega la competizione letteraria che accoglie poesie e racconti da tutta Italia e dall’estero, con sezioni dedicate anche ai giovani autori delle scuole
C’è tempo fino al 6 febbraio per partecipare alla diciottesima edizione del concorso letterario Scrivi l’Amore – Premio Mario Berrino, organizzato dall’associazione culturale Amici di Mario Berrino a Ispra. Un’iniziativa che ha saputo crescere negli anni, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale italiano e non solo, grazie a una formula che unisce sentimenti e creatività per trasformarli in slancio per il territorio.
Il presidente dell’associazione Giacomo Iametti è stato ospite della puntata di venerdì 30 gennaio della Materia del giorno, la rubrica di VareseNews che ogni giorno racconta un aspetto diverso della provincia di Varese.
Scrittura e sentimenti: torna il premio Mario Berrino “Scrivi l’amore” a Ispra
Un concorso nato da un artista visionario
Il concorso è ispirato alla figura di Mario Berrino, artista poliedrico e fondatore del celebre Muretto di Alassio. Fu proprio Berrino a spingere per la creazione della prima edizione di questa rassegna nel 2007, insieme al curatore Davide Pagani. Dopo la scomparsa dell’artista nel 2011, il concorso è andato avanti mantenendo viva la sua visione.
«L’obiettivo è doppio – spiega Giacomo Iametti – da una parte valorizzare il talento letterario, dall’altra promuovere Ispra e il suo territorio attraverso la cultura».
Poesie e racconti da tutta Italia (e oltre)
Il concorso accoglie poesie e racconti suddivisi in due categorie, giovani e adulti. Negli anni ha visto crescere costantemente il numero di partecipanti, con contributi che arrivano da tutta Italia, ma anche da Francia, Germania e Svizzera. L’attenzione per la fascia giovanile è particolarmente sentita: «Riceviamo testi da intere classi scolastiche – racconta Iametti – e sono spesso le poesie a colpire per la loro forza emotiva. I ragazzi hanno sentimenti autentici, e lo dimostrano con scritti molto profondi».
Il muro dell’amore sul lungolago di Ispra
Uno degli elementi più suggestivi dell’iniziativa si trova all’inizio della Passeggiata dell’Amore sul lungolago di Ispra. Si tratta di un’installazione dove ogni anno viene affissa una piastrella con un estratto dalle opere vincitrici. Un’idea che richiama esplicitamente il Muretto di Alassio.
«La letteratura può essere anche uno strumento di promozione turistica – sottolinea Iametti – e questa passeggiata è ormai un punto d’interesse fotografato e condiviso anche da personaggi noti».
Scrivere per far sentire la propria voce
In un mondo sempre più veloce e digitale, la poesia e il racconto rappresentano atti controcorrente. «Leggere e scrivere poesie – dice il presidente – è come fermarsi in montagna su un pianoro e respirare. È un tempo che ci si dedica, un’occasione per esprimere qualcosa di profondo».
Anche l’intelligenza artificiale entra nel discorso: l’associazione non la demonizza, ma invita a usarla come primo passo per avvicinarsi alla scrittura, senza sostituirla all’esperienza personale.
Un premio sempre più partecipato
La cerimonia di premiazione si terrà il 22 febbraio a Ispra. In quell’occasione saranno annunciati i vincitori e conferiti riconoscimenti speciali, come quello assegnato all’artista Vincenzo Occhipinti, ospite d’onore dell’edizione 2026. La giuria è presieduta dal poeta Grazio Pellegrino e valuta centinaia di opere, premiando l’originalità, l’intensità e la capacità espressiva.
L’associazione, oltre al concorso, porta avanti numerose iniziative culturali durante l’anno, promuovendo autori locali e nazionali, e consolidando una rete sempre più ampia di collaborazioni sul territorio.
