Il suo cane cade nel laghetto ghiacciato di Menzago, Sofia si tuffa e lo salva

Un gesto di coraggio e amore ha trasformato un momento di paura in una storia a lieto fine. Il pomeriggio di venerdì 16 gennaio a Sumirago, la rottweiler Luna era caduta nel laghetto ghiacciato di Menzago, ma la sua padrona Sofia Vanzini si è avventurata in acqua ed è riuscita a portarla in salvo prima che si verificasse il peggio.

Tutto è cominciato quando Luna si è lanciata di corsa dietro a un animale sulla superficie ghiacciata del laghetto. Il ghiaccio, troppo sottile, ha ceduto sotto le sue zampe, facendola sprofondare nell’acqua gelida. Vedendo che non riusciva più a riemergere, Sofia si è lanciata senza esitazione verso l’animale, ma anche lei è sprofondata nel ghiaccio.

Intrappolate tra l’acqua congelata e le lastre di ghiaccio, con Luna aggrappata addosso, Sofia ha iniziato a gridare aiuto, ma nessuno è arrivato.

«Nonostante il freddo e la paura – racconta Sofia – ho trovato la forza di reagire: colpendo il ghiaccio con i gomiti sono riuscita a rompere la lastra più spessa e a creare un varco per uscire».

Stremate ma vive, Sofia e Luna alla fine sono riuscite a salvarsi. «Una storia – afferma ora Sofia – che dimostra come, nei momenti più difficili, il forte amore che lega una persona al proprio animale possa fare la differenza».

Sofia insieme a Luna