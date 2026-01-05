Il viaggio solidale in India da Bosto: Tra scuole, villaggi e sorrisi che insegnano il valore dell’accoglienza

Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in emozioni.

E’ quello che stanno vivendo in questi giorni i volontari di Adozioni India, associazione del territorio varesino impegnata da anni nelle adozioni a distanza e nei progetti educativi in India. Un viaggio che li ha portati a Vijayawada, nello Stato dell’Andhra Pradesh, per incontrare i bambini sostenuti a distanza e visitare scuole e villaggi della periferia.

Matite, penne, colori, quaderni e caramelle: doni semplici, raccolti in Italia, consegnati direttamente nelle scuole come strumenti concreti per sostenere il diritto allo studio.

Ma fin dai primi momenti è apparso chiaro che ciò che i volontari stavano ricevendo era molto di più.

«Fino al giorno della partenza non si riescono nemmeno a immaginare le emozioni che si provano una volta arrivati, soprattutto se la destinazione è l’India – racconta Federico, uno dei partecipanti – Il viaggio è lungo e faticoso, ma appena metti piede qui tutto cambia».

Ad accoglierli all’aeroporto e nei luoghi visitati non ci sono state solo strette di mano, ma veri e propri corridoi di petali, collane di fiori, sorrisi e applausi. Scene che si sono ripetute durante le visite alle scuole e ai villaggi della periferia di Vijayawada, dove i bambini hanno accolto il gruppo con una gioia contagiosa. «Camminavamo tra due ali di bambini che lanciavano petali addosso a noi. Un gesto semplice, ma carico di significato. Ti senti accolto, atteso, importante».

Durante questi giorni i volontari di adozioni India hanno anche partecipato a una messa tipica locale, fatta di prediche lunghe, canti intensi e momenti di condivisione profonda. «I canti e i balli sono parte integrante della loro cultura – raccontano – Non sono uno spettacolo, ma un modo naturale di esprimere fede, gioia e comunità».

Proprio i balli hanno accompagnato molti momenti della visita, diventando un linguaggio universale capace di unire persone lontane per cultura e provenienza. L’ospitalità ricevuta ha raggiunto livelli difficili da descrivere. «Siamo stati in una chiesa per il lavaggio dei piedi, un rituale tipico indiano. Un gesto di umiltà e accoglienza che ci ha profondamente colpiti.

Ancora una volta, ci siamo sentiti piccoli di fronte alla loro grandezza d’animo».

Adozioni India opera da anni sul territorio indiano con l’obiettivo di sostenere bambini e famiglie in difficoltà, permettendo ai più piccoli di frequentare la scuola, ricevere materiale didattico, pasti e un accompagnamento educativo costante, senza essere sradicati dal proprio contesto familiare. «Ero partita pensando di dover portare io qualcosa a loro – racconta Sara – ma mi sbagliavo. Sono stati i loro sguardi a riempire il mio cuore. Ho visto sorrisi autentici e una ricchezza che non ha nulla a che fare con il possesso”.

Vijayawada è una città viva, caotica, attraversata dal fiume Krishna, capace di mettere alla prova e allo stesso tempo di insegnare. «Qui il viaggio significa adattamento, riflessione, cambiamento di prospettiva. Pensiamo di venire per aiutare, ma in realtà impariamo ogni volta cosa significhi davvero la parola umanità».

Questo viaggio rappresenta per Adozioni India non solo una visita, ma un m odo per rafforzare legami, verificare i progetti sostenuti e riportare in Italia storie vere, fatte di volti, gesti e incontri. «La nostra missione è far sentire chi ci sostiene parte di tutto questo – spiegano i volontari – Perché l’adozione a distanza è relazione, scambio, presenza. E la vera ricchezza è ciò che si condivide».

Da Vijayawada a Varese, il messaggio che arriva forte e chiaro è uno solo: la gentilezza, quando è autentica, non conosce confini.