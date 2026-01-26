In stazione a Sesto Calende con la droga, i carabinieri lo riconoscono e scattano le manette

C’è poco da fare: la conoscenza del territorio – e dei suoi abitanti – sommata al colpo d’occhio dovuto all’esperienza, in campo investigativo è un binomio che supera le capacità dell’intelligenza artificiale: prova ne è il recente arresto avvenuto in stazione a Sesto Calende la scorsa settimana.

L’intensificazione dei controlli sul territorio disposta dalla Compagnia dei carabinieri di Gallarate nelle aree ritenute più sensibili, in particolare nei pressi delle stazioni ferroviarie, ha prodotto risultati concreti. Giovedì scorso, infatti, un 28enne di origine marocchina è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è stato condotto dai carabinieri della Stazione di Sesto Calende nel corso di un servizio mirato di prevenzione e contrasto allo spaccio. I militari hanno notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, appena sceso da un treno della linea Milano–Domodossola e diretto verso la banchina dello scalo cittadino.

L’atteggiamento sospetto assunto dal 28enne ha spinto i militari ad approfondire il controllo. La successiva perquisizione personale ha confermato i sospetti: l’uomo è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 16 grammi, e di 7 dosi di hashish, per un totale di 42 grammi, tutte già confezionate e pronte per la vendita.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane ha opposto una violenta resistenza nei confronti dei militari, che sono comunque riusciti a contenerlo senza riportare ferite. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nella giornata di lunedì si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di droga e a garantire maggiore sicurezza nelle aree di transito ferroviario.