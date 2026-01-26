In stazione a Sesto Calende con la droga, i carabinieri lo riconoscono e scattano le manette
Nella giornata di lunedì si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere
C’è poco da fare: la conoscenza del territorio – e dei suoi abitanti – sommata al colpo d’occhio dovuto all’esperienza, in campo investigativo è un binomio che supera le capacità dell’intelligenza artificiale: prova ne è il recente arresto avvenuto in stazione a Sesto Calende la scorsa settimana.
L’intensificazione dei controlli sul territorio disposta dalla Compagnia dei carabinieri di Gallarate nelle aree ritenute più sensibili, in particolare nei pressi delle stazioni ferroviarie, ha prodotto risultati concreti. Giovedì scorso, infatti, un 28enne di origine marocchina è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.
L’intervento è stato condotto dai carabinieri della Stazione di Sesto Calende nel corso di un servizio mirato di prevenzione e contrasto allo spaccio. I militari hanno notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, appena sceso da un treno della linea Milano–Domodossola e diretto verso la banchina dello scalo cittadino.
L’atteggiamento sospetto assunto dal 28enne ha spinto i militari ad approfondire il controllo. La successiva perquisizione personale ha confermato i sospetti: l’uomo è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 16 grammi, e di 7 dosi di hashish, per un totale di 42 grammi, tutte già confezionate e pronte per la vendita.
Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane ha opposto una violenta resistenza nei confronti dei militari, che sono comunque riusciti a contenerlo senza riportare ferite. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Nella giornata di lunedì si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di droga e a garantire maggiore sicurezza nelle aree di transito ferroviario.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.