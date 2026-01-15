Incendio a un tetto a San Macario di Samarate

Incendio tetto a San Macario di Samarate, nella tarda mattina di giovedi 15 gennaio, con intervento di vigili del fuoco e mezzi di soccorso sanitario.

È accaduto in via Leonardo da Vinci, strada che collega Samarate centro con San Macario, in tarda mattinata. Non si sa se per un cortocircuito o per surriscaldamento della canna fumaria, si è sviluppato un incendio che ha interessato una porzione di tetto.

I vigili del fuoco sono intervenuti con la dotazione standard per incendi composta da autopompa, autoscala e autobotte, mentre Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, più che altro a scopo precauzionale il rischio di eventuale intossicazione degli abitanti (foto: Iuri Valter De Tomasi, Genieri Samarate).

Polizia locale e Genieri di Samarate hanno assicurato il traffico sulla via, ridotta a senso unico alternato a causa della presenza dei numerosi mezzi di soccorso.

I vigili del fuoco hanno avuto ragione in poco tempo delle fiamme e hanno messo in sicurezza l’edificio, che ha un tetto in lamiera, in particolare che spesso rende più complesso operare. Non risultano feriti o intossicati.