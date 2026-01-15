Incendio a un tetto a San Macario di Samarate
Diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco impegnati nella tarda mattinata di giovedì
Incendio tetto a San Macario di Samarate, nella tarda mattina di giovedi 15 gennaio, con intervento di vigili del fuoco e mezzi di soccorso sanitario.
È accaduto in via Leonardo da Vinci, strada che collega Samarate centro con San Macario, in tarda mattinata. Non si sa se per un cortocircuito o per surriscaldamento della canna fumaria, si è sviluppato un incendio che ha interessato una porzione di tetto.
I vigili del fuoco sono intervenuti con la dotazione standard per incendi composta da autopompa, autoscala e autobotte, mentre Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, più che altro a scopo precauzionale il rischio di eventuale intossicazione degli abitanti (foto: Iuri Valter De Tomasi, Genieri Samarate).
Polizia locale e Genieri di Samarate hanno assicurato il traffico sulla via, ridotta a senso unico alternato a causa della presenza dei numerosi mezzi di soccorso.
I vigili del fuoco hanno avuto ragione in poco tempo delle fiamme e hanno messo in sicurezza l’edificio, che ha un tetto in lamiera, in particolare che spesso rende più complesso operare. Non risultano feriti o intossicati.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.