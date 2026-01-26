Incendio al tetto di una casa ad Albizzate: intervento dei vigili del fuoco in frazione Tarabara

Soccorsi in azione nella serata di lunedì 26 gennaio ad Albizzate, dove un incendio è divampato sul tetto di un’abitazione situata in via Tarabara, in frazione Tarabara, poco dopo il cavalcavia autostradale. L’allarme è scattato intorno alle 20, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente coinvolgendo la copertura del caseggiato.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente tre mezzi dei vigili del fuoco, affiancati da un’ambulanza e da un’automedica, attivate in via precauzionale. Gli operatori, grazie all’utilizzo di un’autoscala, sono riusciti a raggiungere il tetto e a domare l’incendio in tempi rapidi, evitando che le fiamme si estendessero all’interno dell’edificio o alle abitazioni vicine.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti. Restano però da valutare i danni alla struttura e le condizioni di sicurezza dell’immobile. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore e potrebbero richiedere diverso tempo prima di essere completate.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.