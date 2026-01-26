Varese News

Incendio al tetto di una casa ad Albizzate: intervento dei vigili del fuoco in frazione Tarabara

L'allarme è scattato intorno alle 20, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente coinvolgendo la copertura del caseggiato

Tetto in fiamme in un’abitazione di Albizzate

Soccorsi in azione nella serata di lunedì 26 gennaio ad Albizzate, dove un incendio è divampato sul tetto di un'abitazione situata in via Tarabara, in frazione Tarabara, poco dopo il cavalcavia autostradale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente tre mezzi dei vigili del fuoco, affiancati da un’ambulanza e da un’automedica, attivate in via precauzionale. Gli operatori, grazie all’utilizzo di un’autoscala, sono riusciti a raggiungere il tetto e a domare l’incendio in tempi rapidi, evitando che le fiamme si estendessero all’interno dell’edificio o alle abitazioni vicine.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti. Restano però da valutare i danni alla struttura e le condizioni di sicurezza dell’immobile. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore e potrebbero richiedere diverso tempo prima di essere completate.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Pubblicato il 26 Gennaio 2026
