Incidente in centro a Varese tra un’automobile e un monopattino elettrico
Soccorsi in azione in centro poco prima delle 20 per un ragazzo di 21 anni, trasportato in codice verde all'ospedale di Circolo
È stato trasportato al pronto soccorso, in codice verde, un giovane di 21 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 27 gennaio nel centro di Varese. Il ragazzo stava viaggiando a bordo di un monopattino elettrico lungo via Vittorio Veneto, all’incrocio con via Avegno e via Cavour, quando si è scontrato con un’automobile.
La chiamata alla centrale operativa è scattata attorno alle 19:3o, mobilitando immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, che hanno assistito il ventunenne direttamente sulla strada. Dopo le prime cure, i sanitari hanno disposto il trasferimento verso l’Ospedale di Circolo, dove il mezzo è arrivato alle 20:15.
Le condizioni del giovane non sono apparse gravi, tanto che l’ingresso in ospedale è avvenuto con la classificazione di bassa gravità. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Varese, mentre il coordinamento dei mezzi è stato gestito dalla Soreu dei Laghi.
