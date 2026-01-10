Varese News

Incidente nella notte su raccordo A8-26 tra Sesto Calende e Besnate: auto contro un ostacolo, coinvolti tre giovani

Lo schianto nel cuore della notte con tre ventitreenni soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale sanitario, trasportati in codice verde all'ospedale di Gallarate

Incidente stradale poco prima delle due di notte di sabato lungo la bretella autostradale A8/26, nel tratto compreso tra Sesto Calende – Vergiate e Besnate, in direzione Milano-Varese. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura con a bordo tre giovani di 23 anni — due ragazzi e una ragazza — ha perso il controllo finendo la propria corsa violentemente contro un ostacolo presente lungo la carreggiata.

L’allarme è scattato alle 01:56, attivando immediatamente la macchina delle emergenze coordinata dalla Soreu Laghi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Varese, necessari per la messa in sicurezza dell’area, insieme al personale sanitario dell’AAT di Varese giunto con un’automedica e un’ambulanza della Sos.

Nonostante la dinamica dell’impatto, le condizioni dei tre occupanti sono apparse fortunatamente meno gravi del previsto: dopo le prime valutazioni effettuate sul posto dai sanitari, i giovani sono stati trasferiti in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate, dove l’intervento si è concluso ufficialmente intorno alle 03.

L’incidente è stato rilevato dalla Polstrada di Busto Arsizio, compartimento che sorveglia il traffico sui rami autostradali del Varesotto.
Pubblicato il 10 Gennaio 2026
