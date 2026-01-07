Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente sulla statale Gallaratese: ad Albizzate due feriti

Lo scontro tra due auto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio in via Mazzini, davanti ai palazzi. Le due persone coinvolte, una donna di 45 anni e un uomo di 50, sono stati soccorsi in codice giallo

generica

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, lungo la statale Gallaratese ad Albizzate, in via Mazzini, davanti ai palazzi.

Nell’impatto tra due auto sono rimasti coinvolti una donna di 45 e un uomo di 50 anni, entrambi soccorsi in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.

(Seguono aggiornamenti)

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.