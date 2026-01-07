Incidente sulla statale Gallaratese: ad Albizzate due feriti

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, lungo la statale Gallaratese ad Albizzate, in via Mazzini, davanti ai palazzi.

Nell’impatto tra due auto sono rimasti coinvolti una donna di 45 e un uomo di 50 anni, entrambi soccorsi in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.

(Seguono aggiornamenti)