Incidente sulla statale Gallaratese: ad Albizzate due feriti
Lo scontro tra due auto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio in via Mazzini, davanti ai palazzi. Le due persone coinvolte, una donna di 45 anni e un uomo di 50, sono stati soccorsi in codice giallo
Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, lungo la statale Gallaratese ad Albizzate, in via Mazzini, davanti ai palazzi.
Nell’impatto tra due auto sono rimasti coinvolti una donna di 45 e un uomo di 50 anni, entrambi soccorsi in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.
(Seguono aggiornamenti)
