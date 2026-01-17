Varese News

Animali

Intervento di soccorso per un cervo rimasto impigliato in un bosco alla periferia di Varese

Ad accorgersi dell'animale in difficoltà un uomo che stava facendo una passeggiata con le figlie in via Duno a Bizzozero. L'intervento di un veterinario che ha addormentato il cervo. Il video della lotta per liberarsi

cervo rimasto impigliato

Intervento di salvataggio nel pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, in via Duno nel quartiere di Bizzozero a Varese. A vedere un cervo in difficoltà è stato un uomo che stava facendo una passeggiata, nei boschi alla periferia cittadina, insieme alle figlie.

L’animale stava combattendo contro il ramo che aveva impigliato il suo palco.
Più si dimenava più il ramo lo imbrigliava.

L’uomo ha così chiamato il 112. L’operatore ha inoltrato la chiamata ai vigili del fuoco che hanno segnalato il numero telefonico di un medico veterinario.

Lo specialista è intervenuto e, dopo aver addormentato l’animale attraverso l’utilizzo di un anestetico sparato con una cerbottana,  ne ha liberato il palco.

Quindi ha atteso che l’animale si risvegliasse e lo ha spinto a ritornare nell bosco. Il veterinario ha spiegato che il cervo avrebbe lottato a lungo inutilmente, rischiando l’infarto.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.