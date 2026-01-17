Intervento di soccorso per un cervo rimasto impigliato in un bosco alla periferia di Varese
Ad accorgersi dell'animale in difficoltà un uomo che stava facendo una passeggiata con le figlie in via Duno a Bizzozero. L'intervento di un veterinario che ha addormentato il cervo. Il video della lotta per liberarsi
Intervento di salvataggio nel pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, in via Duno nel quartiere di Bizzozero a Varese. A vedere un cervo in difficoltà è stato un uomo che stava facendo una passeggiata, nei boschi alla periferia cittadina, insieme alle figlie.
L’animale stava combattendo contro il ramo che aveva impigliato il suo palco.
Più si dimenava più il ramo lo imbrigliava.
L’uomo ha così chiamato il 112. L’operatore ha inoltrato la chiamata ai vigili del fuoco che hanno segnalato il numero telefonico di un medico veterinario.
Lo specialista è intervenuto e, dopo aver addormentato l’animale attraverso l’utilizzo di un anestetico sparato con una cerbottana, ne ha liberato il palco.
Quindi ha atteso che l’animale si risvegliasse e lo ha spinto a ritornare nell bosco. Il veterinario ha spiegato che il cervo avrebbe lottato a lungo inutilmente, rischiando l’infarto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.