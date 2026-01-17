Intervento di soccorso per un cervo rimasto impigliato in un bosco alla periferia di Varese

Intervento di salvataggio nel pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, in via Duno nel quartiere di Bizzozero a Varese. A vedere un cervo in difficoltà è stato un uomo che stava facendo una passeggiata, nei boschi alla periferia cittadina, insieme alle figlie.



L’animale stava combattendo contro il ramo che aveva impigliato il suo palco.

Più si dimenava più il ramo lo imbrigliava.

L’uomo ha così chiamato il 112. L’operatore ha inoltrato la chiamata ai vigili del fuoco che hanno segnalato il numero telefonico di un medico veterinario.

Lo specialista è intervenuto e, dopo aver addormentato l’animale attraverso l’utilizzo di un anestetico sparato con una cerbottana, ne ha liberato il palco.

Quindi ha atteso che l’animale si risvegliasse e lo ha spinto a ritornare nell bosco. Il veterinario ha spiegato che il cervo avrebbe lottato a lungo inutilmente, rischiando l’infarto.