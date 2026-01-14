La “Carmen” del Balletto di Milano arriva al Teatro Condominio di Gallarate
Sarà in scena venerdì 24 gennaio 2026, alle ore 20:30. Biglietti in teatro e online circuito TicketOne a partire da 32.00 euro
“Carmen” acclamata produzione del Balletto di Milano, sarà in scena al Teatro Condominio di Gallarate, venerdì 24 gennaio 2026, alle ore 20:30.
Carmen è una delle figure più iconiche della storia dell’opera lirica: bella, anticonformista e appassionata, incarna la femminilità libera e indomabile. Il Balletto di Milano ne celebra la leggenda attraverso una potente rivisitazione neoclassica che intreccia emozione, energia e tecnica.
Con la sua vitalità travolgente, Carmen usa fascino e personalità per sfidare ogni limite e vivere secondo le sue regole. La sua fedeltà alla libertà e all’indipendenza, però, la condurrà a un tragico epilogo: l’uccisione per mano di Don José, un uomo incapace di accettare il suo rifiuto. Un tema, purtroppo attuale, che il balletto denuncia con forza attraverso il simbolo della scarpina rossa, posta ai piedi della protagonista senza vita.
Tra intensi pas de deux, coreografie coinvolgenti e danze corali di gitani, soldati e sigaraie, la produzione ripercorre la vicenda della gitana ribelle. Spiccano i momenti di forte pathos, come il duello interiore con il Destino, evocato dai simboli delle carte (amore, tradimento, morte) e l’amore appassionato per Don José, che per Carmen abbandona ogni certezza. Indimenticabile anche l’incontro con Escamillo, il torero, in un crescendo di sensualità e ritmo.
La regia di Agnese Omodei, che firma anche la coreografia con Federico Veratti, le scenografie di Marco Pesta e i costumi ricchi e stilizzati si fondono armoniosamente con le celebri musiche di Georges Bizet, tratte dall’opera originale, dalle Suites e dall’Arlésienne n. 2, per immergere il pubblico in un clima di passione e intensità.
Fedele alla novella di Prosper Mérimée, questa produzione soddisfa le aspettative più alte, regalando una Carmen moderna ma autentica.
INFO:
Balletto in due atti e quattro quadri su musiche di Georges Bizet liberamente ispirato alla novella di Prosper Mérimée e all’omonima opera di Georges Bizet
Coreografie Agnese Omodei Salè – Federico Veratti – Scenografie Marco Pesta
Teatro Condominio Vittorio Gassman
Via Teatro, 5, 21013 Gallarate VA
Telefono: 0331 570567
Biglietti in teatro e online circuito TicketOne a partire da 32.00 euro
biglietteria@teatrocondominio.com
Info: biglietteria@ballettodimilano.com
