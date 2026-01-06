La Casa del Giocattolo Solidale apre il 2026 a “La Materia del Giorno”

Il 2026 di VareseNews si apre all’insegna della solidarietà e del gioco. Mercoledì 7 gennaio alle ore 16 riparte infatti “La Materia del Giorno”, la rubrica quotidiana in streaming video del giornale, e lo fa con un ospite speciale: Ivan Papaleo, presidente e fondatore de La Casa del Giocattolo Solidale, intervistato dal giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti.

In diretta su YouTube e su tutti i canali social di VareseNews, Papaleo racconterà il percorso e le attività dell’associazione che, in pochi anni, è diventata un punto di riferimento della solidarietà varesina, non solo attraverso gli oggetti, ma soprattutto attraverso storie, emozioni e sorrisi.

I pilastri de La Casa del Giocattolo Solidale sono il sostegno al diritto al gioco e allo sport, offrendo a bambini e ragazzi il diritto di giocare, realizzando sogni e rafforzando autostima e abilità; la promozione della rigenerazione sociale, attraverso il volontariato come scambio che arricchisce tutti; la lotta alla dispersione scolastica, sostenendo lo studio e contrastando la dispersione scolastica.

“La Materia del Giorno” torna quindi con una puntata che unisce racconto e impegno civile, con la consueta formula dell’incontro informale e partecipato, in diretta dal cuore di Materia.