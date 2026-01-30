La Futura Volley si tuffa nella pool promozione con l’anticipo a Trento

Acciuffata all’ultimo colpo la qualificazione alla Pool Promozione del campionato di Serie A2, la Futura Volley Giovani è pronta per scendere in campo nel primo turno che, per le biancorosse, è anche l’anticipo del sabato. La squadra di Tettamanti scende in campo sabato 31 gennaio alle 17 sul campo della Trentino Volley in un confronto di mediobassa classifica per quanto riguarda il girone delle migliori.

Busto Arsizio si è rifatta il look con il ritorno di Alyssa Enneking e l’arrivo di Arita Ternava: le Cocche partono dalle retrovie (8 punti, penultimo posto davanti a Messina) ma la formula del torneo lascia di fatto aperta la possibilità a tutte le partecipanti di cogliere le due promozioni in palio. La Futura parte per questa avventura con l‘obiettivo di fare più strada possibile, conscia di essere una outsider ma anche di avere meno pressione rispetto ad altre.

Trento presenta in campo in veste di ex Sofia Monza e Alessandro Beltrami: è formazione solida e talentuosa che però può perdere colpi sul campo di casa: tre le sconfitte rimediate al Sanbapolis contro Messina, Melendugno e Costa Volpini per una formazione che ha concluso al secondo posto il proprio girone iniziale. La Itas è la migliore squadra della A2 a muro (187 totali) e in attacco può contare su giocatrici del calibro come Marconato e Cosi oltre che sull’opposta Irba Ladza. Non sarà della partita invece Dominika Giuliani, infortunata alla mano destra.

«Il nostro primo obiettivo è giocare una bella pallavolo – spiega coach Tettamanti – divertire e divertirci. In quest’ottica, possiamo scendere in campo senza troppi pensieri e vedere se ciò può bastare per farci salire un gradino in classifica. Sono certo che possiamo giocarcela con tutti se ritroviamo la nostra identità. Con i nuovi innesti abbiamo diverse possibilità e tutte le ragazze sono pronte a dare un contributo importante». Sulle avversarie di turno il coach bustocco spiega: «Troviamo una Trento che ha avuto una stagione complicata, con diversi infortuni, da ultimo quello di Giuliani che li obbligherà a reinventarsi. Ma ci sono atlete talmente brave e adattabili che mi aspetto una gara in cui l’Itas parte favorita e cercherà di prendersi punti. Dal canto nostro, senza timori reverenziali, proveremo a fare la nostra partita».

CLASSIFICA: Costa Volpino 18; Brescia 16; Talmassons 15; Roma 14; Melendugno 13; Padova 11; Trentino, Fasano 10; FVG BUSTO ARSIZIO 8; Messina 5.