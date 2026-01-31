La Pro Patria affronta la prima della classe, allo “Speroni” arriva il Vicenza

La Pro Patria è pronta ad affrontare la complicata sfida contro la capolista Vicenza, nella gara valida per la 24a giornata del Girone A di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per domenica 1 febbraio alle 12.30: i tigrotti sono reduci da otto sconfitte consecutive e trovano sulla loro strada la formazione allenata da mister Fabio Gallo, protagonista fin qui di un campionato strepitoso.

Nell’ultimo turno la squadra di mister Francesco Bolzoni hanno ancora una volta disputato una gara deludente, rimediando una sconfitta per 3-1 nel derby del Ticino contro il Novara. Ancora una volta la Pro Patria ha lasciato a desiderare sul piano dell’approccio alla gara, subendo sin da subito il gioco dei padroni di casa, che già nei primi minuti avevano preso in mano il pallino del gioco. I biancoblù hanno provato a reagire solo quando la situazione era ormai compromessa. La squadra di Busto Arsizio ha evidenziato, nuovamente, grandi difficoltà dal punto di vista difensivo, soprattutto sulle fasce, dove in più di un’occasione gli avversari hanno avuto vita facile, con Ledonne e Lamesta particolarmente ispirati.

Ora per la Pro arriva una prova durissima contro una squadra che, fino a questo momento, è sembrata una macchina praticamente perfetta: in 23 partite il Lane ne ha vinte 18 e pareggiate 5, restando imbattuto. I ragazzi di mister Gallo guidano la classifica con 59 punti, a + 15 sulla seconda , il Lecco, e a +16 dalla terza, l’Union Brescia. I veneti vantano inoltre il miglior attacco e la miglior difesa del girone, con 41 gol realizzati e solo 13 subiti. Situazione diametralmente opposta per la squadra di Bolzoni, che ha la peggior difesa e il peggior attacco, con 41 reti incassate e appena 16 segnate.

Il Vicenza è riuscito a distribuire molto bene i gol segnati: infatti sono 16 i marcatori diversi. I migliori sono Nicola Rauti e David Stuckler con 7 reti ciascuno, un gol in meno del capocannoniere dei bustocchi Mastroianni (8), che è terzo in classifica marcatori insieme a Minesso dell’Arzignano, alle spalle di La Gumina con 9 e Sipos con 10. L’ultimo a sbloccarsi in casa biancorossa è stato Filippo Alessio, che ha trovato la prima gioia personale nella gara di lunedì scorso contro il Cittadella, vinta per 4-1 al termine di una prestazione superlativa dell’intera squadra.

La gara contro i granata patavini ha lasciato però alcune scorie alla formazione vicentina: nel finale il difensore centrale Giuseppe Cuomo è stato costretto ad abbandonare il campo per una lesione muscolare di basso grado all’adduttore sinistro. Il difensore ex Crotone era uno dei pilastri della difesa biancorossa, avendo disputato tutti i minuti stagionali fino al 78’ della gara con il Cittadella. Oltre a lui, Fabio Gallo dovrà fare a meno anche di Sandon e Leverbe, entrambi squalificati per somma di ammonizioni.

Quella di domenica sarà la sfida numero 23 tra campionato e coppa tra Pro Patria e Vicenza: il bilancio è a favore dei veneti che si sono imposti per 12 volte, mentre le vittorie biancorosse sono 4, inoltre ci sono stati 6 pareggi. La gara di andata la vinse la squadra di Fabio Gallo per 3-0 al “Romeo Menti”. I berici hanno avuto la meglio negli ultimi 6 incontri.

