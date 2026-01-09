La Pro Patria batte un colpo sul mercato: arriva Desogus

Il primo tassello per la risalita in (una difficile) classifica arriva dal mercato. La Pro Patria di Busto Arsizio, attualmente invischiata nelle zone calde del Girone A di Serie C, ha ufficializzato l’arrivo di Jacopo Desogus alla corte di mister Francesco Bolzoni.

La mossa del direttore sportivo Sandro Turotti punta a dare nuova linfa alla squadra, che occupa la penultima posizione in graduatoria, un piazzamento che – come scritto tante volte – sarebbe l’ultimo assoluto se non fosse per la penalizzazione inflitta alla Triestina.

L’operazione porta allo Stadio Speroni di Busto Arsizio «un trequartista classe 2002 di scuola Cagliari», società con cui ha esordito tra i professionisti il 15 dicembre del 2021 in una gara di Coppa Italia.

Il calciatore arriva a titolo temporaneo dal Cittadella – dove questa stagione ha collezionato 9 gettoni complessivi – e porta in dote un curriculum che spazia tra la serie cadetta e la terza serie nazionale. In carriera ha infatti vestito le maglie di Gubbio, Pescara e quella dello stesso Cittadella, maturando l’esperienza necessaria per affrontare un girone di ritorno complesso.

Il nuovo giocatore biancoblu ha scelto di indossare la maglia numero 70 e resterà legato al club bustocco fino al 30 giugno. L’attaccante è già a disposizione dello staff tecnico per iniziare gli allenamenti con i nuovi compagni e preparare i prossimi impegni ufficiali della stagione.