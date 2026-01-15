La Pro Patria si rinforza in difesa: arriva Pogliano

Nuovo colpo per la Pro Patria, che si assicura in difesa un nuovo rinforzo: dal Lumezzane arriva a titolo definitivo Cesare Pogliano.

(foto a cura di FC Lumezzane)

’La squadra di Busto Arsizio si trova attualmente al 19esimo posto di Serie C, reduce da sei sconfitte consecutive che hanno fatto registrare la peggior difesa del Girone A. Proprio per questo motivo il direttore sportivo Sandro Turotti ha voluto puntellare il reparto più in difficoltà della squadra: la difesa.

A disposizione di mister Bolzoni arriva dunque il classe 1998: il centrale – che firma firma un biennale -può giocare sia a sinistra che a destra. Cresciuto nel vivaio del Chievo, Pogliano ha militato in serie C con il Reggina, il Novara ed il Lumezzane. Con i bresciani ha collezionato quasi 100 presenze, tuttavia nel campionato in corso ha giocato solo quattro partite da titolare. Nelle stagioni precedenti, invece, aveva avuto più spazio, trovando con regolarità la maglia da titolare e, nel 2023/24, anche tre reti.

Il contratto con l’Aurora Pro Patria sarà valido fino al 30 giugno 2028 e il giocatore indosserà la maglia numero 33.

Il comunicato ufficiale del club: