La Pro Patria si rinforza in difesa: arriva Pogliano
Il difensore classe 1998 firma un biennale con la squadra di Busto Arsizio. Dopo quasi 100 presenze nel Lumezzane Pogliano vestirà il biancoblu di nuovo alla ricerca di una maglia da titolare
Nuovo colpo per la Pro Patria, che si assicura in difesa un nuovo rinforzo: dal Lumezzane arriva a titolo definitivo Cesare Pogliano.
’La squadra di Busto Arsizio si trova attualmente al 19esimo posto di Serie C, reduce da sei sconfitte consecutive che hanno fatto registrare la peggior difesa del Girone A. Proprio per questo motivo il direttore sportivo Sandro Turotti ha voluto puntellare il reparto più in difficoltà della squadra: la difesa.
A disposizione di mister Bolzoni arriva dunque il classe 1998: il centrale – che firma firma un biennale -può giocare sia a sinistra che a destra. Cresciuto nel vivaio del Chievo, Pogliano ha militato in serie C con il Reggina, il Novara ed il Lumezzane. Con i bresciani ha collezionato quasi 100 presenze, tuttavia nel campionato in corso ha giocato solo quattro partite da titolare. Nelle stagioni precedenti, invece, aveva avuto più spazio, trovando con regolarità la maglia da titolare e, nel 2023/24, anche tre reti.
Il contratto con l’Aurora Pro Patria sarà valido fino al 30 giugno 2028 e il giocatore indosserà la maglia numero 33.
Il comunicato ufficiale del club:
Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Cesare Pogliano.
Il difensore classe 1998 arriva a titolo definitivo dal Lumezzane. Cresciuto nel vivaio del Chievo, in Serie C ha indossato le maglie di Reggina, Novara e Cesena. Nelle ultime quattro stagioni ha militato fra le fila del Lumezzane.
Pogliano sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2028.
Il giocatore indosserà la maglia n° 33.
Benvenuto a Busto, Cesare!
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.