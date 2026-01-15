La vita spiegata con la scienza (e con ironia): Nino Marra incanta il pubblico a Castronno

Dalla cellula all’essere umano: un viaggio durato miliardi di anni, ma che Nino Marra ha ripercorso nel giro di una serata giovedì 15 gennaio a Materia, la sede di VareseNews a Castronno. Divulgatore e inguaribile curioso, Marra ha voluto spiegare – con piglio scientifico e qualche nota di ironia – che cosa sia in fondo la vita: dai processi biologici alla base degli organismi alle dinamiche che regolano l’evoluzione.

«Sulla locandina avevamo scritto “Cos’è la vita?”, ma ho tolto il punto interrogativo – ha esordito Marra – perché oggi, grazie al metodo scientifico, ne sappiamo molto. Non tutto, certo, ma abbastanza per non rinunciare a fare chiarezza». Da lì ha preso il via un racconto ricco e appassionante, che ha attraversato la storia della scienza, dalla biologia molecolare al Dna, dai filosofi della scienza come Giulio Giorello al genetista premio Nobel Paul Nurse, dai batteri all’essere umano, dai mitocondri all’entropia.

Con un linguaggio chiaro e divertente, Marra ha proposto una definizione della vita come «metabolismo incorporato che si oppone al disordine entropico», raccontando con esempi concreti e immagini il funzionamento delle cellule, la struttura del Dna, il ruolo dei batteri, il mistero dell’evoluzione e il peso (anche simbolico) della materia. «La vita è un processo attivo che ha bisogno di energia, informazione e organizzazione. E che, come un castello di sabbia, senza energia e progetto, torna sabbia», ha spiegato.

Il pubblico, che ha gremito la sala, ha seguito con attenzione e divertimento. Marra ha saputo alternare spiegazioni scientifiche a riflessioni filosofiche, battute fulminanti e metafore efficaci. Dall’anima delle piante alla dignità delle cince, dai virus “quasi vivi” agli spermatozoi anziani, dai granchi alla pillola anticoncezionale, ogni esempio è servito a illuminare concetti complessi con leggerezza e intelligenza.

L’energia dell’incontro, tra aneddoti, dati, provocazioni e battute, ha ricordato quanto ci sia bisogno di divulgazione scientifica accessibile ma rigorosa. Una divulgazione proprio come quella di Nino Marra, che ancora una volta ha saputo tenere insieme scienza e umanità.