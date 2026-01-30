Lavori notturni sulla D08: chiusure programmate a Besnate, Sesto Calende Vergiate e area di servizio Verbano Est

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la diramazione Gallarate-Gattico (D08): tra lunedì 2 e venerdì 6 febbraio sono previste diverse chiusure notturne alle stazioni di Besnate e Sesto Calende Vergiate, oltre alla temporanea indisponibilità dell’area di servizio Verbano Est. Gli interventi sono necessari per effettuare la manutenzione dei pali luce e per l’ispezione delle barriere di sicurezza lungo il tratto autostradale.

Il primo provvedimento scatterà alle 21:00 di lunedì 2 febbraio e durerà fino alle 5:00 del mattino seguente. In questa fascia oraria sarà chiusa la stazione di Besnate, sia in entrata che in uscita. In alternativa, chi viaggia da o verso Milano potrà utilizzare le stazioni di Gallarate o di Solbiate Arno Albizzate, mentre per chi è diretto o proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, l’opzione consigliata è la stazione di Sesto Calende Vergiate. Nella stessa notte verrà chiusa anche la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni. In questo caso le alternative suggerite sono le stazioni di Castelletto Ticino o Besnate. Le due chiusure, si precisa, verranno attuate in modalità alternata per evitare la contemporanea interdizione di entrambi gli svincoli.

La notte successiva, tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, sarà invece chiusa l’area di servizio “Verbano Est”, collocata tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, nella direzione che conduce alla A26.

Un ulteriore intervento è previsto dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, con la chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per i veicoli provenienti da Milano-Varese.

Infine, nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, sempre con orario 21:00-5:00, la stessa stazione di Sesto Calende Vergiate resterà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi arriva dalla A26. Anche in questi casi le uscite consigliate sono Castelletto Ticino o Besnate.

Costanti aggiornamenti sulla viabilità e sulle deviazioni alternative saranno disponibili tramite i canali radiofonici di RTL102.5, RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, oltre che sui principali canali televisivi come Canale 5 e La7. Saranno inoltre disponibili informazioni in tempo reale sull’app “Autostrade per l’Italia”, sul sito ufficiale autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio.