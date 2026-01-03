Le Linci mordono in Mastini: il Pergine passa 3-0 a Varese

Se la memoria non ci inganna, per la prima volta dall’inaugurazione dell’Acinque Ice Arena i Mastini non segnano neanche una rete tra le mura amiche. Rete, anzi reti, che stasera sarebbero servite in ottica Coppa Italia, visto il passo falso di Appiano e invece vince Pergine, che si guadagna gli applausi di tutto lo stadio e l’ingresso nel Master Round.

Gialloneri davvero poco concreti, con veri e propri black-out tra reparti. Lo 0 a 3 è un risultato giusto e tutto sommato contenuto, grazie soprattutto ad un super Filippo Matonti. Stranieri sottotono per i padroni di casa, con poche occasioni limpide sottoporta. Vero c’è stata anche poca fortuna in alcune occasioni, ma i Mastini, va detto, hanno giocato male. Inutile ribadire la mancanza di idee in power-play, situazione che visti i prossimi appuntamenti potrebbe diventare un vero problema. Serata storta che va dimenticata in fretta, visto che venerdì 9 gennaio a Milano i Mastini se la dovranno vedere con Caldaro.

PRIMO INGAGGIO – Nell’ultima parta della stagione regolare a Varese arriva Pergine, assetato di punti per entrare nel Master Round. Mastini che oltre a Vanetti e Piroso devono rinunciare anche a Bertin, con Da Rin che scala in difesa Terzago: al suo posto nella linea d’attacco, assieme a Bastille e Perino, c’è Ghiglione.

I – Mastini subito in avanti, è Bastille che aggancia bene un disco, percorrendo mezza pista ma Steiner è bravo a chiudere lo specchio della porta. Pergine risponde con Meneghini, bravo a raccogliere l’assist millimetrico di Koriakoski ma impreciso in fase di conclusione. Squadre che si studiano, senza affondare il colpo nella prima parte di gara, con le Linci forse più nervose, in una partita che devono per forza vincere. Prova a sbloccarla i, che da solo entra nel terzo ma il suo tiro viene intercettato da Filippo Matonti, bravo a farsi trovare sul palo giusto. Ripartenza giallonera con Bastille in uno contro zero, ma il linesman ferma, con qualche istante di ritardo, l’azione del franco-canadese per fuorigioco. Partita che va in stallo, azioni molto spezzettate che rallentano la manovra. Due ottimi interventi in difesa di Terzago, bravo di tanto in tanto a sganciarsi per dare man forte all’attacco. Momento non positivo per Varese, qualche pasticcio nei cambi, ne approfittano gli altoatesini che, a 13:58, passano con Sullman, lesto a raccogliere un disco sulla blu, superando l’estremo giallonero con una rasoiata mezz’aria. 0-1. Varese prova a reagire, bella azione di Ghiglione, che viene steso da Meneghini, per il primo power play per i Mastini. Manovra con l’uomo in più ben giocata, ma che non consente ai gialloneri di sbloccare il risultato. Si va al primo riposo con le Linci avanti di un gol.

II- Si riprende con Pergine in avanti, con gli altoatesini mettono alle corde Varese che fatica a costruire, tre occasioni piuttosto limpide per le Linci che però Filippo Matonti neutralizza. Due giri di orologio e Varese ha l’occasione di giocare con l’uomo in più. Superiorità ancora troppo lenta e prevedibile nei fraseggi, che sfuma anche questa volta, così proprio non va. Passa un minuto e Marchetti stende Ghiglione, altra superiorità. Mastini che ci provano, ma in maniera ancora scomposta, terza occasione con l’uomo in più sprecata. Pergine ringrazia e riparte, con Koriakoski che sul ribaltamento di fronte scalda la pinza a Filippo Matonti, davvero bravo nell’intervento. Poco dopo buona occasione per Varese, con Michael Mazzacane che davanti al portiere spreca il gol del pareggio. Due minuti dopo Tilaro ha riceve un bel disco, e può mettere in scena la specialità della casa, l’uno contro zero, che però spreca. Gialloneri che spingono molto ora, provandoci con diverse soluzioni, manca però la precisione. A quattro minuti dalla fine Peterson si fa cacciare dal ghiaccio per colpe di bastone, ma nella penalità differita Pergine mette sul ghiaccio l’uomo di movimento in più prima dell’uscita del portiere, annullando l’opportunità di uomo in più. Si giocherà in cinque contro cinque. Varese torna a pressare, da tutte le direzioni, provandoci pure dalla distanza, ma la porta altoatesina sembra davvero stregata. Si va al secondo riposo ancora sotto di uno a zero. Serve una scossa.

III – Inizio della terza frazione fotocopia del precedente periodo, con Pergine che spinge Varese nel proprio terzo. Mastini che reagiscono, con Bastille che sfiora il gol su assist di Perino. Da Rin le prova tutte, spostando Terzago in avanti, ora manca solo il rito propiziatorio, che forse stasera ci stava. Varese ancora in avanti, ma in azione di rimessa Michael Mazzacane è costretto a stendere un avversario, finendo in panca puniti. Le Linci con l’uomo in più prendono a sassate Filippo Matonti, bravo ad arginare la perfetta manovra avversaria. Altoatesini più ordinati, in tutto, con Varese che ora sembra pure messo male sul ghiaccio. Pergine vicino al gol, con Filippo Matonti battuto ed Erik Mazzacane che si tuffa sul disco, che rimane in possesso degli ospiti, bravi a far girare il disco che Marcazzan insacca dalla blu. 0-2.

Ancora Pergine in avanti, davvero difficile da arginare, con Varese costretto al fallo, e uomo in più per le Linci. Superiorità giocata benissimo dagli altoatesini, che oltre a far girare bene il disco trovano anche la terza rete con Koriakoski. 0-3.

Mastini che ci provano, ma ancora in maniera disordinata, due opportunità di affondo sprecate da altrettanti fuorigioco. Non è un bel Varese. A otto minuti dalla fine Marchetti stende Ghiglione, altra superiorità giallonera. Due minuti che, come al solito, sfumano senza colpo ferire. Sul finale di penalità è Schina a dover uscire dal ghiaccio per colpo di bastone. Pergine che in superiorità preferisce non scoprirsi, giocando in maniera tranquilla. Finale di gara senza emozioni.

HCMV Varese Hockey – Hockey Pergine 0 – 3

(0-1 0-0 0-2)

Marcatori: 13’58” Sullmann (P – Bitetto, Covi); 37’00” Marcazzan (P – Liprandi, Sullmann), 50’11” Korkiakoski (P – Sullmann, Meneghini).

VARESE: Matonti (Pysarenko); Schina, Re, E. Mazzacane, Maekinen, F. Crivellari, Bertin, M. Matonti; Fornasetti, Tilaro, Bastille, Ghiglione, Terzago, M. Borghi, Perino, M. Mazzacane, P. Borghi, Xamin, Venturi, A. Crivellari, Peterson. All.: Da Rin.

PERGINE: Steiner (Zanella); Manica, Giacomozzi, Marchetti, Ambrosi, Marcazzan, Liprandi; Covi, Bitetto, Sullmann, Meneghini, Foccoli, Gasparetti, Emoff, Andreotti, Cristellon, Flessati, Korkiakoski, Viliotti. All.: Ambrosi.