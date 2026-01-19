Le “Varesine” e il trifase: un pomeriggio di storia delle ferrovie a Gallarate
Al Gruppo Fermodellistico Valle Olona del Dopolavoro Ferroviario la presentazione dei nuovi libri dello studioso Aldo Riccardi, dedicati anche all'epopea delle elettrificazioni italiane. Che vide Gallarate in qualche modo tra i protagonisti
Ancora oggi la stazione di Gallarate vede passare convogli di tanti tipo diverso. Ma un tempo la “biodiversità” ferroviaria era ancora maggiore e anche Gallarate – come altre stazioni o linee – aveva mezzi che la caratterizzavano in modo particolare, come ad esempio le “Varesine”, le motrici elettriche nate per il servizio sulla linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, caratterizzata da elettrificazione con terza rotaia.
Questo scenario di un tempo fa da sfondo all’evento promosso dal Gruppo Fermodellistico Valle Olona del Dopolavoro Ferroviario, sabato 7 febbraio, dalle 15. Saranno presentati tre nuovi volumi curati da Aldo Riccardi ed editi – tra l’altro – dalla gallaratese Prodigi Edizioni.
Riccardi è infatti riconosciuto come uno dei più autorevoli studiosi del settore: un ricercatore rigoroso, capace di ricostruire la storia delle ferrovie attraverso un lavoro paziente su archivi, fotografie d’epoca e documenti tecnici, restituendo non solo l’evoluzione dei mezzi e delle infrastrutture, ma anche il contesto industriale e umano che li ha accompagnati.
I libri presentati raccontano decenni di trasformazioni del sistema ferroviario italiano: si tratta di un doppio volume sull’epopea dell’elettrificazione (dagli accumulatori al trifase) e un libro che vede invece protagoniste le foto di Marcello Grillo e Marco Sartori, appassionati che hanno toccato varie linee tranviarie e ferroviarie.
L’incontro al DLF vedrà – si accennava in apertura – anche un focus locale, sulle “Varesine” e sulle speciali carrozze LeBc 840, rimorchi accoppiati alle motrici ALe840 e dotati di apparecchiature per la conversione dalla corrente trifase a quella a corrente continua 3000 Volt, i due sistemi che hanno convissuto nel Nord Italia fino agli anni Settanta: destinati ai servizi diretti dal Piemonte alla Liguria – su linee caratterizzate da entrambi i sistemi di alimentazione – questi particolari rimorchi vennero attrezzati alle Officine Fs di Gallarate, dismesse nel 1997.
I treni “miracolosi” e il viaggio senza carbone né fumo da Milano ai laghi
L’appuntamento è alla sede del Gruppo Fermodellistico Valle Olona – DLF Gallarate, al primo piano dell’edificio del bar “Fuori orario”, accessibile da via Beccaria o dal fondo del primo binario della stazione Fs.
Durante l’evento saranno esposti modelli in scala e oggettistica ferroviaria, a completare un pomeriggio dedicato alla storia, alla ricerca e all’identità ferroviaria della città.
