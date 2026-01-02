Mastini-Pergine: l’ultima di regular season vale il sigillo sulla Coppa Italia

L’anno nuovo dell’hockey si apre con un appuntamento che profuma di verdetti per i Mastini di coach Da Rin: sabato 3 gennaio (primo ingaggio ore 19:00) all’Acinque Ice Arena arrivano le Linci di Pergine, per l’ultima giornata di regular season, in un match che nasconde insidie e significati importanti per entrambe le formazioni.

Per i gialloneri l’obiettivo è chiaro: blindare, anche matematicamente, il pass per le Final Four di Coppa Italia, in programma dal 9 all’11 gennaio alla Santagiulia Ice Hockey Arena di Milano. La sconfitta di martedì ad Aosta (5-2) ha lasciato qualche scoria, ma la situazione in classifica e la differenza reti con le inseguitrici continua a sorridere a Borghi e compagni, che hanno la qualificazione praticamente certa.

C’è però una legge da non dimenticare, e che i Mastini conoscono bene; tutte le volte che i gialloneri sono scesi in pista facendo calcoli di qualsiasi tipo, è andata male. Legge che poi è parte integrante di uno sport bello e spettacolare come l’hockey su ghiaccio, dove è impossibile mettere in atto “catenacci” o situazioni simili, le partite vanno giocate, sempre.

Tra l’altro Pergine corre davvero forte in questo finale di stagione, una locomotiva inarrestabile che ha come capolinea la miglior posizione di accesso al Master Round, fase che accoglierà le prime sei classificate e determinerà la griglia playoff. Per la formazione trentina, guidata da coach Andrea Ambrosi, ogni punto è quindi oro colato.

E, a trasformare il ghiaccio in metallo prezioso per il miglior accesso alla fase finale del campionato, ci sta pensando l’ultimo acquisto delle Linci, Markus Kristian Korkiakoski, attaccante finlandese classe 1992 arrivato a metà novembre. Giocatore capace a oggi di mettere a curriculum una media di quasi due punti a partita, bravissimo sia a centrare la porta, sia a fornire assist per il resto degli avanti altoatesini.

Tra le fila dei Mastini rientra Bastille, pedina fondamentale per i gialloneri. La sua assenza nello scorso turno contro Aosta ha stravolto talmente tanto l’assetto della squadra, da costringere Da Rin a mettere mano a tutte e tre le linee. Varese ha però una grande certezza, il fattore P, il caldissimo pubblico giallonero capace di esaltare i Mastini tra le mura amiche, concedendo quella spinta che sembra davvero spingere la squadra a fare meglio.

DIRETTAVN – Aggiornamenti sulla partita dei Mastini saranno forniti in tempo reale nel liveblog #direttavn dedicato principalmente al match di basket tra Openjobmetis e Napoli.

IHL 22ª giornata (3 gennaio)

PROGRAMMA: Fassa-Aosta (anticipo 2 gennaio, 20,45); Bressanone-Appiano (18); VARESE – Pergine (19); Alleghe-Caldaro; Fiemme-Dobbiaco; Valpellice-Feltre (20,30).

CLASSIFICA: Caldaro 52; Appiano, Alleghe 40; VARESE 39; Aosta 36; Pergine, Fassa 31; Valpellice 30; Bressanone 23; Feltre 21; Valdifiemme 20; Dobbiaco 15.