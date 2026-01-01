Delitto al PalAlbani

(d. f.) Sesto appuntamento con la terza serie di “Alla Balaustra”, la rubrica ideata e scritta da Marco Giannatiempo, curata dalla redazione sportiva di V2 Media/ VareseNews e dedicata alla cultura e alle storie dell’hockey su ghiaccio. In questa puntata di Capodanno restiamo in Italia per raccontare un incredibile incrocio tra l’hockey, il cinema e Varese.

Di solito “Alla balaustra” ha cadenza quindicinale e viene pubblicata il primo e terzo (ed eventualmente quinto) lunedì pomeriggio di ogni mese: questa volta facciamo un’eccezione, riprendendo con le uscite regolari il 19 gennaio. I venti racconti delle prime due stagioni e il box con le puntate trasformate in podcast sono disponibili in fondo all’articolo.

Galleria fotografica Alla Balaustra: “Quando il PalAlbani si trasformò in un set cinematografico” 4 di 6

“Delitto a Porta Romana” è stato uno dei film che negli anni ’80 ha riscosso un enorme successo, sia commerciale sia popolare. Capostipite della commedia di genere, è la pellicola che consacrerà Tomas Milian come uno degli attori più amati del periodo, grazie al suo approccio genuino e diretto. Situazione che l’attore di origini cubane ma con una spiccata parlata romanesca, accentua grazie a una predisposizione naturale che gli consentiva di vestire alla perfezione i panni del “coatto”, trasformandosi nell’indiscusso re del cinema del genere poliziesco-comico italiano.

Ebbene c’è anche dell’hockey, targato Varese, nei 92 minuti totali del film, con scene spettacolari girate al PalaAlbani, il nuovissimo – a quel tempo – stadio del ghiaccio sorto ai piedi del sacro Monte, inaugurato solo quattro anni prima delle riprese. Nel film ci troviamo sotto la sua mastodontica volta, dove si gioca Varese Bears – Argo Milano (la “trasformazione di Argo in Varese” arrivò solo la stagione successiva), con una sequenza che si colloca in uno dei momenti chiave delle indagini del maresciallo Girardi. Quest’ultimo, interpretato appunto da Tomas Millian, è impegnato in un difficile caso che lo porta da Roma nella “Milano bene” degli anni Ottanta.

Per proseguire le indagini il maresciallo veste i panni da portiere dell’Argo Milano, provando ad intercettare proprio sul ghiaccio il giocatore avversario, che gioca nei Varese Bears: l’attaccante è infatti a conoscenza del nome dell’assassino che sta cercando. La scena è un capolavoro della commedia poliziottesca, grazie alla sapiente mano del regista Bruno Corbucci, capace di intuire la spettacolarità di uno sport allora quasi sconosciuto come l’hockey su ghiaccio, in sostituzione del classico e già visto inseguimento di auto tra le vie cittadine.

Sul ghiaccio portiere e attaccante si sfidano, innescando anche una furiosa rissa nel finale, che coinvolgerà tutte e due le squadre. La scena prosegue con un inseguimento a piedi all’interno dello stadio, dal quale il portiere esce infrangendo una vetrata per saltare addosso all’uomo braccato.

Quella giornata speciale ha naturalmente dei retroscena, raccontati da uno dei giocatori che sul ghiaccio quel giorno c’era, Giuseppe “Beppe” Armocida, atleta che ha scritto una pagina importante dell’hockey varesino: basti pensare che è stato il primo giocatore della storia di Varese a segnare un gol.

Armocida ricorda di essere rimasto sul ghiaccio per 8 ore, ripetendo scene ed inquadrature sino allo sfinimento, tra telecamere e ciak. Tomas Millian non se lo ricorda, perché sul ghiaccio non ci è mai stato: i panni del commissario Giraldi tra i pali li vestiva Coco Bernasconi, portiere svizzero naturalizzato italiano, che dovette indossare parrucca e baffi per l’occasione. La vetrata fu infranta da uno stunt-man professionista, che dopo aver indossato l’ingombrante attrezzatura da portiere si lanciò al di fuori del palaghiaccio distruggendo il vetro che dava sul prato adiacente.

Tra le note di colore anche qualcosa sulla rissa: a copione doveva essere la simulazione di una delle tante zuffe tra Varese e Milano, ma quel pomeriggio alcuni giocatori utilizzarono quel “set” per sistemare conti in sospeso maturati nel corso della stagione appena conclusa. Quando si dice realismo…

ALLA BALAUSTRA – Leggi le puntate precedenti

IL PODCAST – “Dalla Balaustra” è anche un podcast trasmesso su Radio Materia e disponibile sulle principali piattaforme di ascolto. Nel box sottostante trovate tutte le puntate pubblicate fino a ora.