Varese News

Archivio

“Meditazione in musica”: Ispra salute le feste con il Coro Dilexit

Lunedì 5 gennaio alle 21 la chiesa di San Martino salute le feste con il concerto diretto da Lucia Trevisti

Ispra - Chiesa parrocchiale San Martino

L’atmosfera delle festività si prolunga nella serata di lunedì 5 gennaio con un appuntamento dedicato alla riflessione e all’ascolto.

La chiesa parrocchiale di San Martino ospita, a partire dalle 21, l’evento dal titolo Note di Natale, una meditazione in musica che vede protagonista il Coro Dilexit.

Il programma della serata prevede l’alternanza di voci e strumenti per offrire una sequenza di brani scelti per il tempo natalizio. Accanto alla compagine corale, si esibiscono la soprano Silvia Carretta e il polistrumentista Davide Rabozzi, impegnato all’oboe e al flauto dolce. L’accompagnamento strumentale è affidato ai pianisti Alessandro Meani e Roberta Giorgio. La coordinamento dell’intera esecuzione e la direzione dei musicisti sono curati da Lucia Trevisti.

L’intreccio tra le partiture per pianoforte e i fiati accompagnerà il pubblico verso la chiusura delle celebrazioni, lasciando che siano le armonie del coro a occupare le navate della parrocchiale nel silenzio della vigilia dell’Epifania.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.