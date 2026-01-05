“Meditazione in musica”: Ispra salute le feste con il Coro Dilexit
Lunedì 5 gennaio alle 21 la chiesa di San Martino salute le feste con il concerto diretto da Lucia Trevisti
L’atmosfera delle festività si prolunga nella serata di lunedì 5 gennaio con un appuntamento dedicato alla riflessione e all’ascolto.
La chiesa parrocchiale di San Martino ospita, a partire dalle 21, l’evento dal titolo Note di Natale, una meditazione in musica che vede protagonista il Coro Dilexit.
Il programma della serata prevede l’alternanza di voci e strumenti per offrire una sequenza di brani scelti per il tempo natalizio. Accanto alla compagine corale, si esibiscono la soprano Silvia Carretta e il polistrumentista Davide Rabozzi, impegnato all’oboe e al flauto dolce. L’accompagnamento strumentale è affidato ai pianisti Alessandro Meani e Roberta Giorgio. La coordinamento dell’intera esecuzione e la direzione dei musicisti sono curati da Lucia Trevisti.
L’intreccio tra le partiture per pianoforte e i fiati accompagnerà il pubblico verso la chiusura delle celebrazioni, lasciando che siano le armonie del coro a occupare le navate della parrocchiale nel silenzio della vigilia dell’Epifania.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.