“Meditazione in musica”: Ispra salute le feste con il Coro Dilexit

L’atmosfera delle festività si prolunga nella serata di lunedì 5 gennaio con un appuntamento dedicato alla riflessione e all’ascolto.

La chiesa parrocchiale di San Martino ospita, a partire dalle 21, l’evento dal titolo Note di Natale, una meditazione in musica che vede protagonista il Coro Dilexit.

Il programma della serata prevede l’alternanza di voci e strumenti per offrire una sequenza di brani scelti per il tempo natalizio. Accanto alla compagine corale, si esibiscono la soprano Silvia Carretta e il polistrumentista Davide Rabozzi, impegnato all’oboe e al flauto dolce. L’accompagnamento strumentale è affidato ai pianisti Alessandro Meani e Roberta Giorgio. La coordinamento dell’intera esecuzione e la direzione dei musicisti sono curati da Lucia Trevisti.

L’intreccio tra le partiture per pianoforte e i fiati accompagnerà il pubblico verso la chiusura delle celebrazioni, lasciando che siano le armonie del coro a occupare le navate della parrocchiale nel silenzio della vigilia dell’Epifania.