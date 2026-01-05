Migrazioni e politiche territoriali, il confronto con i parlamentari della provincia

Ascoltare le istituzioni dopo mesi di analisi e confronto con il territorio. Venerdì 16 gennaio alle ore 18.30 a Materia il Centro Studi Comuni Orizzonti APS conclude il proprio percorso annuale dedicato al tema delle migrazioni con un incontro pubblico dal titolo “Capire per decidere: la voce dei Parlamentari su migrazioni e politiche territoriali”.

Dopo un ciclo di appuntamenti che ha coinvolto esperti, operatori e realtà attive sul territorio, la serata sarà dedicata al confronto diretto con i parlamentari della provincia. Al centro dell’incontro ci saranno le posizioni politiche, le scelte compiute e le prospettive future in materia di migrazioni e gestione dei territori, temi che incidono in modo concreto sulla vita delle comunità locali.

Materia Spazio Libero è in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.