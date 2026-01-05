Migrazioni e politiche territoriali, il confronto con i parlamentari della provincia
Venerdì 16 gennaio alle 18.30 a Materia l’incontro conclusivo del percorso promosso dal Centro Studi Comuni Orizzonti APS
Ascoltare le istituzioni dopo mesi di analisi e confronto con il territorio. Venerdì 16 gennaio alle ore 18.30 a Materia il Centro Studi Comuni Orizzonti APS conclude il proprio percorso annuale dedicato al tema delle migrazioni con un incontro pubblico dal titolo “Capire per decidere: la voce dei Parlamentari su migrazioni e politiche territoriali”.
Dopo un ciclo di appuntamenti che ha coinvolto esperti, operatori e realtà attive sul territorio, la serata sarà dedicata al confronto diretto con i parlamentari della provincia. Al centro dell’incontro ci saranno le posizioni politiche, le scelte compiute e le prospettive future in materia di migrazioni e gestione dei territori, temi che incidono in modo concreto sulla vita delle comunità locali.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero è in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.