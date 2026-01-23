Nuovi controlli su senzatetto a Malpensa, un arresto e diverse espulsioni

Scattano nuovi controllo sulle presenze dei senzatetto a Malpensa, alla vigilia delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un servizio per “fornire impulso all’attuazione del protocollo per la gestione delle persone senza fissa dimora” .

L’operazione è stata condotta nella giornata di giovedì 22 gennaio, con agenti di Polizia di Stato di Varese, Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa, Compartimento Polfer di Milano, e Carabinieri: il bilancio è di un arresto e diversi provvediemni di espulsione.

La persona arrestata è una cittadina bosniaca destinataria di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Roma per furto aggravato.

“Inoltre, diversi sono stati i provvedimenti adottati in materia d’immigrazione, tra le numerose persone controllate sette cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese: a un cittadino straniero è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato espulso dal Territorio Nazionale con accompagnamento al CPR di Caltanissetta e una cittadina straniera irregolare è stata espulsa con accompagnamento al CPR di Ponte Galeria. In più, cinque cittadini stranieri sono stati muniti di decreto d’espulsione con intimazione ad abbandonare il Territorio Nazionale entro 7 giorni”.

Nei confronti di due cittadini comunitari il Questore di Varese ha emesso altresì il provvedimento di allontanamento dal Territorio Nazionale per cessazione delle condizioni per il soggiorno.

“Nel corso del servizio, inoltre, il personale operante ha identificato un gruppo di donne, tutte di etnia rom e con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, senza alcun titolo per poter permanere all’interno dell’aerostazione, per le quali sono in corso accertamenti in merito alla loro posizione sul territorio nazionale”.

La Questura sottolinea che l’operazione serviva anche all’attuazione del Protocollo per la gestione delle persone senza fissa dimora presso l’aeroporto di Malpensa, promosso dal Prefetto di Varese, sottoscritto il 28 luglio 2023 e rinnovato il 5 febbraio 2025.

Va detto che il fenomeno dei senzatetto a Malpensa è articolato. Secondo gli operatori del Protocollo (che comprende vari soggetti) le persone che vivono a Malpensa sono almeno cinquanta, con storie molto differenti: italiani e stranieri, hanno perso la casa da tempo o sono in sofferenza abitativa per un periodo. La gran parte sono stabili e usufruiscono dei servizi di solidarietà attivi sul territorio, in particolare le mense per persone in difficoltà. Alcune realtà locali hanno lanciato anche un appello per soluzioni più stabili di accoglienza.