Nuovo collegamento ferroviario Malpensa–Gallarate: “Un vantaggio concreto anche per Saronno“
La posizione della Lega di Saronno: “I dati e le infrastrutture parlano da soli: Saronno non viene isolata, ma anzi rafforza il proprio ruolo all’interno della rete ferroviaria regionale e nazionale“
Lega Saronno esprime soddisfazione per il completamento del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione. Un’infrastruttura strategica, promossa e realizzata da Ferrovienord e dal Gruppo FNM, che rafforza l’integrazione della rete ferroviaria lombarda con quella nazionale ed europea.
Si tratta di un’opera che produce benefici diretti anche per Saronno. Grazie al collegamento con Gallarate, nodo sempre più centrale della rete ferroviaria, la nostra città vede rafforzato il proprio accesso alla rete ferroviaria dello Stato. Da Saronno, con cambio a Gallarate, sarà ora più semplice raggiungere non solo l’aeroporto di Malpensa, ma anche il Luinese e la Svizzera, ampliando in modo significativo le opportunità di mobilità per cittadini, lavoratori e imprese.
Dal 23 gennaio, tutte le corse del Malpensa Express provenienti da Milano Centrale arriveranno a Gallarate transitando dai Terminal 1 e 2 di Malpensa. Per chi viaggia da e verso Saronno questo significa poter contare su un collegamento efficiente e competitivo: Gallarate sarà raggiungibile in soli 8 minuti dal Terminal 2 di Malpensa, rendendo il treno una vera alternativa all’uso dell’auto.
Il nuovo tracciato a doppio binario, lungo 4,6 chilometri, rappresenta un passaggio fondamentale verso la chiusura dell’anello ferroviario intorno a Malpensa e verso una riorganizzazione più razionale dei servizi ferroviari nel quadrante Nord-Ovest della Lombardia. Un progetto di respiro europeo che consolida il ruolo di Malpensa come “core airport” della rete TEN-T.
«Alla luce di questi fatti, emerge con chiarezza come la bugia sostenuta dal centrosinistra durante la campagna elettorale – secondo cui il collegamento Saronno–Milano Centrale sarebbe stato tolto – abbia avuto le gambe corte. I dati e le infrastrutture parlano da soli: Saronno non viene isolata, ma anzi rafforza il proprio ruolo all’interno della rete ferroviaria regionale e nazionale.
Per Lega Saronno, investire in infrastrutture significa dare risposte concrete ai territori. Questo nuovo collegamento va esattamente in questa direzione: più connessioni, più opportunità, meno propaganda e più fatti», conclude la nota della Lega.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.