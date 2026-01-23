Nuovo collegamento ferroviario Malpensa–Gallarate: “Un vantaggio concreto anche per Saronno“

Lega Saronno esprime soddisfazione per il completamento del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione. Un’infrastruttura strategica, promossa e realizzata da Ferrovienord e dal Gruppo FNM, che rafforza l’integrazione della rete ferroviaria lombarda con quella nazionale ed europea.

Si tratta di un’opera che produce benefici diretti anche per Saronno. Grazie al collegamento con Gallarate, nodo sempre più centrale della rete ferroviaria, la nostra città vede rafforzato il proprio accesso alla rete ferroviaria dello Stato. Da Saronno, con cambio a Gallarate, sarà ora più semplice raggiungere non solo l’aeroporto di Malpensa, ma anche il Luinese e la Svizzera, ampliando in modo significativo le opportunità di mobilità per cittadini, lavoratori e imprese.

Dal 23 gennaio, tutte le corse del Malpensa Express provenienti da Milano Centrale arriveranno a Gallarate transitando dai Terminal 1 e 2 di Malpensa. Per chi viaggia da e verso Saronno questo significa poter contare su un collegamento efficiente e competitivo: Gallarate sarà raggiungibile in soli 8 minuti dal Terminal 2 di Malpensa, rendendo il treno una vera alternativa all’uso dell’auto.

Il nuovo tracciato a doppio binario, lungo 4,6 chilometri, rappresenta un passaggio fondamentale verso la chiusura dell’anello ferroviario intorno a Malpensa e verso una riorganizzazione più razionale dei servizi ferroviari nel quadrante Nord-Ovest della Lombardia. Un progetto di respiro europeo che consolida il ruolo di Malpensa come “core airport” della rete TEN-T.

«Alla luce di questi fatti, emerge con chiarezza come la bugia sostenuta dal centrosinistra durante la campagna elettorale – secondo cui il collegamento Saronno–Milano Centrale sarebbe stato tolto – abbia avuto le gambe corte. I dati e le infrastrutture parlano da soli: Saronno non viene isolata, ma anzi rafforza il proprio ruolo all’interno della rete ferroviaria regionale e nazionale.

Per Lega Saronno, investire in infrastrutture significa dare risposte concrete ai territori. Questo nuovo collegamento va esattamente in questa direzione: più connessioni, più opportunità, meno propaganda e più fatti», conclude la nota della Lega.