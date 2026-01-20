Varese News

Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di gennaio di “La materia del giorno”

Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno

La rubrica de “La materia del giorno” torna anche nel mese di dicembre con un calendario di incontri che ogni pomeriggio alle 16.00 propone un tema diverso, raccontato da un ospite e da un giornalista della redazione. Un modo per fermarsi, riflettere e confrontarsi su questioni che fanno parte della vita di tutti, mettendo in dialogo esperienze, competenze e punti di vista.

Gli incontri si svolgono in presenza nella sala video di Materia Spazio Libero a Castronno, con la possibilità di assistere anche in diretta streaming sui canali ufficiali di VareseNews.

Programma di gennaio 2026

Data Giorno Conduzione Ospite Titolo / Argomento
07/01/2026 Mercoledì Tommaso Guidotti Ivan Papaleo La Casa del Giocattolo Solidale e la solidarietà a Varese
08/01/2026 Giovedì Ale Toni Aurelio Filippini Cos’è e cosa fa il Comitato etico nazionale
09/01/2026 Venerdì Roberta Michela Ama e Vivi Plastic Free
12/01/2026 Lunedì Francesco Mazzoleni Fabio Brusa Il Birrificio Sociale di Malnate
13/01/2026 Martedì Stefania Radman Gianandrea Redaelli Tutti i particolari del falò di Sant’Antonio
14/01/2026 Mercoledì Michele Mancino Alessandro Garzillo, chef La cena solidale
15/01/2026 Giovedì Ale Toni Crivellaro Progetto a sostegno degli adolescenti: SOStegno KM0
16/01/2026 Venerdì Marco G Giacomo Licata Cosa fa un sindacato pensionati
19/01/2026 Lunedì Marco Tresca Milo Manica Rospi, migrazioni e strade: chi li salva e come
20/01/2026 Martedì Marco G Cosetta Pulimanti Cosa fa un patronato
21/01/2026 Mercoledì Tommaso Guidotti Federico Tesser Un anno con le api
22/01/2026 Giovedì Mariangela Gerletti Gian Luca De Marco La Moldova in provincia di Varese: Associazione Moldova Italia
23/01/2026 Venerdì Damiano Franzetti Matteo Cesarini Olimpiadi – Varese Sport Commission
26/01/2026 Lunedì Francesco Mazzoleni Sergio Barzetti Come si fa un risotto
27/01/2026 Martedì Ilaria Notari Chiara Gastaldi Greenwashing e sostenibilità aziendale
28/01/2026 Mercoledì Andrea Camurani Giorgio Fraschini Illeciti, frodi e corruzione: come funziona il whistleblowing
29/01/2026 Giovedì Mariangela Gerletti Silvia Borella Come funziona un sistema interbibliotecario
30/01/2026 Venerdì Alessandro Guglielmi Davide Pagani Come si scrive l’amore?

 

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
