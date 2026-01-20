Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di gennaio di “La materia del giorno”
Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno
La rubrica de “La materia del giorno” torna anche nel mese di dicembre con un calendario di incontri che ogni pomeriggio alle 16.00 propone un tema diverso, raccontato da un ospite e da un giornalista della redazione. Un modo per fermarsi, riflettere e confrontarsi su questioni che fanno parte della vita di tutti, mettendo in dialogo esperienze, competenze e punti di vista.
Gli incontri si svolgono in presenza nella sala video di Materia Spazio Libero a Castronno, con la possibilità di assistere anche in diretta streaming sui canali ufficiali di VareseNews.
Programma di gennaio 2026
|Data
|Giorno
|Conduzione
|Ospite
|Titolo / Argomento
|07/01/2026
|Mercoledì
|Tommaso Guidotti
|Ivan Papaleo
|La Casa del Giocattolo Solidale e la solidarietà a Varese
|08/01/2026
|Giovedì
|Ale Toni
|Aurelio Filippini
|Cos’è e cosa fa il Comitato etico nazionale
|09/01/2026
|Venerdì
|Roberta
|Michela Ama e Vivi Plastic Free
|12/01/2026
|Lunedì
|Francesco Mazzoleni
|Fabio Brusa
|Il Birrificio Sociale di Malnate
|13/01/2026
|Martedì
|Stefania Radman
|Gianandrea Redaelli
|Tutti i particolari del falò di Sant’Antonio
|14/01/2026
|Mercoledì
|Michele Mancino
|Alessandro Garzillo, chef
|La cena solidale
|15/01/2026
|Giovedì
|Ale Toni
|Crivellaro
|Progetto a sostegno degli adolescenti: SOStegno KM0
|16/01/2026
|Venerdì
|Marco G
|Giacomo Licata
|Cosa fa un sindacato pensionati
|19/01/2026
|Lunedì
|Marco Tresca
|Milo Manica
|Rospi, migrazioni e strade: chi li salva e come
|20/01/2026
|Martedì
|Marco G
|Cosetta Pulimanti
|Cosa fa un patronato
|21/01/2026
|Mercoledì
|Tommaso Guidotti
|Federico Tesser
|Un anno con le api
|22/01/2026
|Giovedì
|Mariangela Gerletti
|Gian Luca De Marco
|La Moldova in provincia di Varese: Associazione Moldova Italia
|23/01/2026
|Venerdì
|Damiano Franzetti
|Matteo Cesarini
|Olimpiadi – Varese Sport Commission
|26/01/2026
|Lunedì
|Francesco Mazzoleni
|Sergio Barzetti
|Come si fa un risotto
|27/01/2026
|Martedì
|Ilaria Notari
|Chiara Gastaldi
|Greenwashing e sostenibilità aziendale
|28/01/2026
|Mercoledì
|Andrea Camurani
|Giorgio Fraschini
|Illeciti, frodi e corruzione: come funziona il whistleblowing
|29/01/2026
|Giovedì
|Mariangela Gerletti
|Silvia Borella
|Come funziona un sistema interbibliotecario
|30/01/2026
|Venerdì
|Alessandro Guglielmi
|Davide Pagani
|Come si scrive l’amore?
