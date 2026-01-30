Openjobmetis Varese – Unahotels Reggio Emilia, la partita in diretta
I biancorossi tornano a giocare in casa: domenica 1 febbraio (ore 18) scontro cruciale per lasciare la zona bassa della classifica. Seguite e commentate il match in #direttavn
La Openjobmetis torna a Masnago con l’obiettivo di consolidare il successo inatteso ottenuto a Milano. Domenica 1 febbraio alle 18 i biancorossi di Kastritis ospitano alla Itelyum Arena la Unahotels Reggio Emilia alla ricerca di punti per lasciare le zone basse della classifica: all’andata fu vittoria netta per gli emiliani. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile fin dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 17,15 circa, la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
