Ottava sconfitta di fila per la Pro Patria: il Novara vince 3-1

La Pro Patria esce a mani vuote anche dalla sfida del “Silvio Piola“. dove i padroni di casa del Novara si sono imposti per 3-1, aggiudicandosi il Derby del Ticino. La partita viene indirizzata sul binario della squadra di mister Andrea Dossena già nei primi 45′, grazie al doppio vantaggio firmato da Alberti e Lanini. La Pro Patria, ancora una volta, si è dimostrata fragile sia in fase difensiva sia in fase offensiva: le occasioni per andare in gol non sono mancate, soprattutto grazie agli spunti di Desogus e Renelus, ma grida vendetta l’errore sottoporta di Udoh nell’azione immediatamente precedente a quella che ha portato al 2-0 per gli azzurri. Nel secondo tempo i tigrotti sono riusciti a trovare la via della rete con il nuovo acquisto Tunjov, a segno al debutto, esattamente come successo a Desogus contro l’Inter U23. Il gol dell’ex Pescara ha accorciato le distanze dopo il 3-0 di Lanini su rigore. I padroni di casa hanno poi saputo gestire il vantaggio nei minuti finali, portando a casa una vittoria che mancava dal 16 novembre e che consente loro di salire a quota 27 punti, gli stessi dell’Arzignano, sconfitto oggi a Gorgonzola per 2-1. Invece per i tigrotti si tratta dell’ottava sconfitta consecutiva, la sesta dell’era Bolzoni. Ora la distanza dal quintultimo posto è lievitata a 13 punti, mentre la Triestina ha rosicchiato 3 punti, portandosi a -11, grazie al successo di venerdì con il Lumezzane.

Fischio d’inizio

La Pro Patria inizia ancora con il 3-4-1-2 che rispetto alle ultime uscite presenta molte novità come l’impiego del rientrante dall’infortunio Sassaro, che viene impiegato come braccetto di destra al fianco dell’ex Novara Pogliano e Motolese. A centrocampo debutta subito il nuovo arrivato Georgi Tunjov che affianca il rientrante ed altro ex di turno Alessandro Di Munno, mentre sulle fasce vengono adattati Ferri, a destra, e Travaglini, a sinistra. In avanti riposa inizialmente Mastroianni, facendo così spazio a Renelus e Udoh, che sono supportati da Desogus. Il Novara risponde con un 4-3-3 con Boseggia tra i pali, davanti a lui ci sono D’Alessio, il capitano Lorenzini, Khailoti e Dell’Erba. A centrocampo, dove manca lo squalificato Di Cosmo, agiscono Collodel, Basso e Arboscello. Il tridente offensivo è formato da Lanini, Alberti e Ledonne.

Primo tempo

Dopo un avvio di gara molto bloccato, la Pro Patria prova a rompere l’equilibrio al 26’ con i tentativi di Desogus e Tunjov, entrambi imprecisi. Al 30’ però è il Novara a sbloccare il match: Collodel calcia, Rovida respinge corto e Alberti è rapido nel tap-in per l’1-0. La squadra di Bolzoni prova a reagire al 35’, quando Udoh imbuca per Renelus che mette in mezzo; la deviazione di Boseggia rende il pallone insidioso, ma Arboscello è attento e libera concedendo corner. Al 42’ il Novara sfiora il raddoppio: Ledonne si accentra dalla sinistra e serve un pallone forte sul secondo palo, Rovida esce male ma Alberti, a porta praticamente vuota, manda incredibilmente alto. Al 45’ grande occasione per la squadra ospite: Travaglini si sovrappone a Ferri e mette un pallone basso e teso per Udoh, che manca il tocco vincente da ottima posizione. Puntuale arriva la beffa: al 46’, nell’unico minuto di recupero, il Novara raddoppia. Ledonne parte da destra, si accentra e favorisce l’inserimento di Arboscello, che serve Lanini per il facile appoggio del 2-0, classico “gol sbagliato, gol subito”. Subito dopo l’arbitro decreta la fine della prima frazione.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un brivido per la Pro Patria: Ledonne calcia, Pogliano devia e il pallone schizza pericolosamente uscendo di poco a lato. Al 5’ arriva l’episodio che indirizza ulteriormente l’incontro: Alberti entra in area e viene sgambettato da Motolese. Dal dischetto Lanini è glaciale e firma il 3-0. La Pro prova a reagire e al 13’ va vicina al gol con Desogus, che rientra sul destro e crossa per Udoh: la spizzata di testa dell’attaccante termina di poco fuori. Due minuti più tardi i tigrotti accorciano le distanze: traversone di Di Munno, Lorenzini prolunga di testa per Tunjov che controlla e calcia col sinistro battendo il portiere per il 3-1. Al 45’ Dell’Erba crossa sul secondo palo per il neoentrato Cannavaro, che stacca di testa ma colpisce il palo esterno. All’ultimo dei sette minuti di recupero è ancora Ledonne a sfiorare il poker piemontese con una grande giocata personale e un tiro sul secondo palo che esce di poco. Poco dopo l’arbitro fischia tre volte decretando la vittoria del Novara per 3-1.

NOVARA-PRO PATRIA 3-1 (2-0)

Reti: 30′ Alberti (NOV), 46′ Lanini (NOV), 7′ st rig. Lanini (NOV), 15′ st Tunjov (PPA)

Novara (4-3-3): Boseggia; D’Alessio (40′ st Cannavaro), Lorenzini, Khailoti, Dell’Erba; Basso, Collodel, Arboscello (27′ st Ranieri); Ledonne, Alberti (27′ st Morosini), Lanini (17′ st Donadio). A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Lartey, Malaspina, Citi, Deseri, Cortese, Agyemang, Perini. Allenatore: Dossena

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Sassaro (11′ st Mora), Pogliano, Motolese; Ferri (39′ st Citterio), Tunjov, Di Munno, Travaglini (1′ st Dimarco); Desogus, Renelus (11′ st Orfei), Udoh (25′ st Mastroianni). A disposizione: Gnonto, Zamarian, Schiavone, Aliata, Ricordi, Frosali, Masi, Giudici, Schirò, Ganz. Allenatore: Bolzoni.

Ammoniti: Sassaro (PPA), Khailoti (NOV), Morosini (NOV)

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa

Collaboratori: Romaniello di Napoli e Valcaccia di Castellammare di Stabia

IV Ufficiale: Pasculli di Como

Fvs: Nechita di Lecco