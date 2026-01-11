Più di 100 negozi e 1400 votanti per il concorso “Saronno Città delle vetrine di Natale”: ecco i vincitori

Grande successo per la terza edizione del concorso “Saronno Città delle vetrine di Natale 2025” organizzato da Radiorizzonti InBlu, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Ascom e Duc e la partecipazione della stampa locale (SaronnoNews, La Settimana, Primasaronno.it, IlSaronno.it).

Più di 100 gli esercenti cittadini coinvolti e quasi 1400 i voti raccolti tra il 1° dicembre e il 6 gennaio attraverso qr code, un apprezzamento generalizzato della proposta da parte di clienti e commercianti.

Ieri in piazza Libertà la premiazione dei vincitori con la presenza della sindaca Ilaria Pagani e delle assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio e alla Promozione del territorio Lucy Sasso.

Per la categoria delle vetrine ispirate al Natale tradizionale ha vinto La Bottega delle idee di corso Italia, mentre per le vetrine ispirate al tema religioso il premio è andato a Giuliana Bomboniere di via Mazzini.

Alle vetrine vincitrici sono stati consegnati una targa d’onore da esporre in vetrina; un pacchetto di passaggi spot radiofonici per due settimane + un box per 1 numero sul mensile Orizzonti, un abbonamento digitale a La Settimana di Saronno e un bonus assicurativo UnipolSai Assicurazioni Caccia & C.

Tra i 1400 votanti sono stati estratti a sorte e premiati 4 partecipanti al voto che si sono presentati in piazza Libertà per ritirare il premio.

4° estratto (premiato da Mariangela Gerletti di SaronnoNews con uno zainetto Glocal di Varese News) Maria Grazia Bonetti.

3° e 2° estratto, premiati da Simona Pilenga de La settimana di Saronno con un abbonamento digitale annuale, Stefano Leveraro e Nadia Serra.

1° estratto premiato da Mariangela Gerletti di Saronno News con un buono del valore di 100 euro di Tigros offerto da SaronnoNews.it e uno zainetto Glocal di Varesenews.it, Laura Rimoldi.

La sindaca Ilaria Pagani ha ringraziato gli organizzatori e gli esercenti per un’iniziativa «che – ha detto – ha contribuito a rendere il Natale saronnese ancora più vivo e partecipato, coinvolgendo i negozi del centro che sono una grande ricchezza per la città».