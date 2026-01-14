Varese News

Prealpi varesine e Canton Ticino, 50 itinerari per camminare in sicurezza tra natura e territorio

A Materia la presentazione della nuova guida di Samuele Salvia dedicata agli itinerari tra le montagne di confine

Un invito a riscoprire la montagna come esperienza di conoscenza, lentezza e consapevolezza. Lunedì 19 gennaio alle ore 21, a Materia Spazio Libero, Samuele Salvia presenta la sua nuova guida dedicata alle escursioni sulle Prealpi Varesine e nel vicino Canton Ticino.

Il volume raccoglie cinquanta itinerari accuratamente selezionati, pensati per accompagnare escursionisti di diversi livelli alla scoperta di un territorio ricco di paesaggi, storia e biodiversità. Dai sentieri più accessibili alle percorrenze più impegnative, la guida descrive passo dopo passo ogni escursione, fornendo indicazioni precise sui tracciati, sui tempi di percorrenza e sui dislivelli.

Accanto alla descrizione dei percorsi, il libro propone consigli pratici, suggerimenti sulla preparazione e informazioni utili per affrontare la montagna in modo sicuro e responsabile. Un approccio che mette al centro il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza dei propri limiti, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturale delle Prealpi, spesso a pochi chilometri dai centri abitati.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 14 Gennaio 2026
