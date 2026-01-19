Varese News

Prealpi varesine tutte da scoprire: a Materia tanti appassionati per la guida di Samuele Salvia

Grande partecipazione per la serata con Samuele Salvia che ha presentato il suo libro “Le Prealpi Varesine – 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino”

Materia - Samuele Salvia libro sulle Prealpi varesine

Grande partecipazione lunedì sera a Materia per l’incontro con Samuele Salvia, giovane autore e travel blogger, in occasione della presentazione della sua nuova guida escursionistica “Le Prealpi Varesine – 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino”. A intervistarlo Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e grande appassionato di cammini.

Un lavoro necessario per raccontare il territorio

Il libro – ha spiegato Giovannelli in apertura – colma un vuoto editoriale importante, perché nessuna pubblicazione finora aveva messo insieme con questo livello di dettaglio i tanti percorsi delle Prealpi varesine, raccogliendo oltre cinquanta itinerari che attraversano montagne, valli, borghi e sentieri tra il Lago Maggiore e il confine svizzero.

«È un libro che racconta il nostro territorio – ha spiegato Salvia – non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche culturale e geologico. Un viaggio tra panorami mozzafiato, siti UNESCO e una biodiversità da valorizzare».

La scelta di cambiare vita

Classe 1996, Salvia ha lasciato un lavoro stabile nell’informatica per seguire la sua passione: la montagna, i viaggi e la scrittura. Ha aperto un blog, unduetresiviaggia.it, e oggi si dedica a tempo pieno all’attività di travel designer e autore. Il libro nasce proprio da questa esperienza diretta, maturata in anni di escursioni sul campo.

Una guida pratica e accessibile

Ogni itinerario è descritto in modo tecnico ma accessibile: ci sono mappe, profili altimetrici, difficoltà, tempi, consigli e QR code per scaricare la traccia GPS. L’obiettivo è doppio: aiutare a orientarsi anche dove la segnaletica è carente e promuovere un approccio rispettoso e consapevole dell’ambiente montano.

Tra le escursioni raccontate, Salvia ha illustrato il percorso verso il Monte Lema, quello della traversata Lema-Tamaro, il Monte San Giorgio e il Poncione di Ganna, sottolineando come siano adatte a diversi livelli di preparazione fisica.

L’incontro ha attirato oltre un centinaio di persone, molte delle quali appassionate di cammini e conoscitrici del territorio. Diversi interventi dal pubblico hanno sollevato spunti interessanti sulla manutenzione dei sentieri, la necessità di una rete strutturata di ospitalità per cammini lunghi e l’importanza di una mappatura coordinata a livello provinciale.

Varesotto, un territorio da valorizzare

«Spesso sottovalutiamo la bellezza di ciò che abbiamo a due passi da casa – ha detto Salvia – Questo libro è nato anche per contrastare l’over tourism e per invitare le persone a riscoprire le nostre valli con rispetto e consapevolezza».

Il libro è già disponibile nelle librerie del territorio, online e durante gli eventi di presentazione. Un progetto editoriale che unisce passione, competenza e desiderio di condivisione, in cammino tra le bellezze – troppo spesso dimenticate – delle Prealpi varesine.

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
