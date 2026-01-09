Primo piano al freddo nella Casa della comunità di Varese a causa di un problema all’impianto

Un impianto malfunzionante e un pezzo da sostituire sono all’origine del freddo che si è registrato in questi giorni al primo piano della Casa di Comunità di viale Monte Rosa a Varese.

Alla fine del 2025, i vigili del fuoco erano intervenuti per la presenza di fumo in due locali della palazzina. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’Asst Sette Laghi e dai Vigili del Fuoco avevano portato a individuare la causa del malfunzionamento del riscaldamento. In attesa del pezzo di impianto da sostituire, la Sette Laghi ha spostato al piano rialzato le attività dello sportello di “scelta e revoca” con sala d’attesa annessa, al piano rialzato, unendolo alle attività di cup. Per questo motivo da ieri sono state introdotte delle modifiche orarie alle attività.

Al primo piano, l’impianto di riscaldamento è stato fermato in attesa del pezzo di ricambio che si sta installando proprio questa mattina, venerdì 9 gennaio.

Le attività degli ambulatori non sono state interrotte grazie ad alcune stufette elettriche che hanno garantito la giusta temperatura. Dal pomeriggio di oggi l’impianto tornerà funzionante in tutta la casa di comunità.