Varese News

Varese Laghi

Primo piano al freddo nella Casa della comunità di Varese a causa di un problema all’impianto

A fine dicembre una segnalazione per presenza anomala di fumo aveva permesso di individuare un'anomalia di funzionamento. Il riscaldamento è stato spento in attesa della sostituzione del pezzo avvenuta venerdì 9 gennaio

Casa di Comunità di Varese

Un impianto malfunzionante e un pezzo da sostituire sono all’origine del freddo che si è registrato in questi giorni al primo piano della Casa di Comunità di viale Monte Rosa a Varese.

Alla fine del 2025, i vigili del fuoco erano intervenuti per la presenza di fumo in due locali della palazzina. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’Asst Sette Laghi e dai Vigili del Fuoco avevano portato a individuare la causa del malfunzionamento del riscaldamento. In attesa del pezzo di impianto da sostituire, la Sette Laghi ha spostato al piano rialzato le attività dello sportello di “scelta e revoca” con sala d’attesa annessa, al piano rialzato, unendolo alle attività di cup. Per questo motivo da ieri sono state introdotte delle modifiche orarie alle attività.

Al primo piano, l’impianto di riscaldamento è stato fermato in attesa del pezzo di ricambio che si sta installando proprio questa mattina, venerdì 9 gennaio.

Le attività degli ambulatori non sono state interrotte grazie ad alcune stufette elettriche che hanno garantito la giusta temperatura. Dal pomeriggio di oggi l’impianto tornerà funzionante in tutta la casa di comunità.

 

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.