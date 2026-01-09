Primo piano al freddo nella Casa della comunità di Varese a causa di un problema all’impianto
A fine dicembre una segnalazione per presenza anomala di fumo aveva permesso di individuare un'anomalia di funzionamento. Il riscaldamento è stato spento in attesa della sostituzione del pezzo avvenuta venerdì 9 gennaio
Un impianto malfunzionante e un pezzo da sostituire sono all’origine del freddo che si è registrato in questi giorni al primo piano della Casa di Comunità di viale Monte Rosa a Varese.
Alla fine del 2025, i vigili del fuoco erano intervenuti per la presenza di fumo in due locali della palazzina. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’Asst Sette Laghi e dai Vigili del Fuoco avevano portato a individuare la causa del malfunzionamento del riscaldamento. In attesa del pezzo di impianto da sostituire, la Sette Laghi ha spostato al piano rialzato le attività dello sportello di “scelta e revoca” con sala d’attesa annessa, al piano rialzato, unendolo alle attività di cup. Per questo motivo da ieri sono state introdotte delle modifiche orarie alle attività.
Al primo piano, l’impianto di riscaldamento è stato fermato in attesa del pezzo di ricambio che si sta installando proprio questa mattina, venerdì 9 gennaio.
Le attività degli ambulatori non sono state interrotte grazie ad alcune stufette elettriche che hanno garantito la giusta temperatura. Dal pomeriggio di oggi l’impianto tornerà funzionante in tutta la casa di comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.