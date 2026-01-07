Varese News

Quattro conferme per il Softball Saronno

Per Anita Bartoli è stato confermato il prestito annuale con l'Asd Nuove Pantere Lucca, società con la quale la giocatrice è tesserata.

alessandra rotondo softball saronno

Alla vigilia della partenza verso il Messico della Nazionale italiana di Softball Élite, la squadra di Saronno comunica di aver rinnovato il rapporto sportivo per la stagione 2026 con con Mc Kenzie Barbara, 1^ base cl.2001; Anita Bartoli, interbase cl.2004; Alessandra Rotondo (nella foto), 2^ base cl.2000, e  Christina Toniolo, lanciatrice cl.2001.

Nel solo caso di Anita Bartoli è stato confermato il prestito annuale con l'Asd Nuove Pantere Lucca, società con la quale la giocatrice è tesserata.

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
