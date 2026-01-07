Quattro conferme per il Softball Saronno
Per Anita Bartoli è stato confermato il prestito annuale con l'Asd Nuove Pantere Lucca, società con la quale la giocatrice è tesserata.
Alla vigilia della partenza verso il Messico della Nazionale italiana di Softball Élite, la squadra di Saronno comunica di aver rinnovato il rapporto sportivo per la stagione 2026 con con Mc Kenzie Barbara, 1^ base cl.2001; Anita Bartoli, interbase cl.2004; Alessandra Rotondo (nella foto), 2^ base cl.2000, e Christina Toniolo, lanciatrice cl.2001.
