Quattro volte il limite di alcool consentito, investe un ciclista a Cocquio Trevisago

Un incidente stradale che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi, ma che riaccende i riflettori sull’importanza del controllo del territorio e della sicurezza stradale. È quanto avvenuto nella serata di oggi a Cocquio Trevisago, lungo via Milano, all’altezza dell’ufficio postale, dove la Polizia Locale è intervenuta per i rilievi di un sinistro che ha coinvolto un’autovettura e un ciclista.

Durante le operazioni, gli agenti hanno subito notato lo stato di alterazione del conducente dell’auto, avviando gli accertamenti previsti dalla normativa. Il test con etilometro ha dato esito inequivocabile: un tasso alcolemico di 2,04 g/l, ben oltre i limiti consentiti. Per l’automobilista sono quindi scattati il sequestro del veicolo ai fini della confisca e la sospensione della patente di guida per un periodo significativo, presumibilmente di alcuni anni. Il ciclista coinvolto, fortunatamente, non ha riportato lesioni.

L’episodio si inserisce in un contesto di attività costante e capillare da parte della Polizia Locale di Cocquio Trevisago, che non conosce pause nemmeno dopo aver archiviato un 2025 caratterizzato da numeri importanti e risultati concreti. Nel corso dell’anno appena concluso, gli agenti sono stati impegnati in numerosi interventi di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, anche da veicoli in transito, e in diversi deferimenti all’Autorità Giudiziaria per reati di varia natura, a conferma di un’azione quotidiana orientata alla tutela della legalità e del decoro urbano.

La sicurezza stradale e la presenza sul territorio restano una priorità per l’Amministrazione comunale, che con il sindaco Centrella in prima linea ha sempre posto grande attenzione alla tutela dei cittadini. Un impegno che passa anche attraverso controlli puntuali e interventi tempestivi come quello di via Milano.

Proprio per questo, il sindaco e l’amministrazione hanno espresso un sentito ringraziamento alla Polizia Locale di Cocquio Trevisago per la professionalità, la prontezza operativa e la presenza costante, elementi fondamentali per garantire una comunità più sicura e consapevole.