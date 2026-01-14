Quindicenne investita alle 7.30 in viale Belforte a Varese

Una ragazza di 15 anni è stata investita introno alle 7.30 di mercoledì in viale Belforte all’altezza del civico 104.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Varese e i soccorsi sanitari del sistema di emergenza Soreu Laghi.

La giovane è stata assistita da un’ambulanza arrivata sul posto in codice rosso e che successivamente ha operato in codice giallo. Le precise condizioni della giovane sono al vaglio dei sanitari.

Gli agenti della Polizia locale stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona.