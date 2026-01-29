Rc auto a Varese prezzi più bassi della media nazionale
Nel 2025 il premio medio Rc auto in Lombardia si mantiene sotto la media nazionale con valori regionali attorno ai 405–420 euro
Nel 2025 il costo dell’assicurazione Rc auto*, obbligatoria per legge, resta elevato anche nel Varesotto, ma la crescita dei prezzi rallenta. La provincia di Varese segue l’andamento regionale, con premi ancora pesanti per gli automobilisti ma inferiori alla media nazionale.
Secondo i dati di Segugio.it, in Lombardia il premio medio Rc auto si è attestato a 405,49 euro, con un aumento del +1,5% rispetto al 2024. Un incremento più contenuto rispetto alla media italiana, dove il costo medio ha raggiunto i 469,86 euro, segnando un +2,7% su base annua.
Nel corso dell’anno l’andamento è stato irregolare. Gennaio è risultato il mese più conveniente, con un premio medio di 382,30 euro, mentre luglio ha segnato il picco più alto, superando i 430 euro. Nei mesi successivi si è registrata una lieve flessione, senza però un calo strutturale dei prezzi.
Pesano anche le differenze anagrafiche. In Lombardia gli over 60 pagano in media meno, mentre gli under 25 restano la fascia più penalizzata, con premi che superano i 900 euro. A livello provinciale, Varese si colloca in una fascia intermedia, lontana dai picchi di Pavia e Milano ma sopra i valori più bassi registrati a Sondrio.
*Rc auto significa Responsabilità Civile Autoveicoli ed è l’assicurazione obbligatoria per legge. In Italia copre i danni involontariamente causati a terzi (persone, cose, animali) durante la circolazione di un veicolo a motore, inclusi i danni provocati dal veicolo in sosta. Protegge il patrimonio dell’assicurato risarcendo le vittime, fino al massimale pattuito.
