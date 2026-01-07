Riforma Giustizia, Pellicini, “da Anm pubblicità ingannevole su Referendum”
Il deputato FdI: "Sbalorditivo che siano proprio dei magistrati ad utilizzare argomenti coscientemente inveritieri per cercare di opporsi alla riforma"
«Costituisce un fatto grave il contenuto della campagna pubblicitaria di Anm per il ‘No‘ al referendum sulla giustizia. Slogan come quello lanciato sugli schermi della stazione Centrale di Milano: ‘Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Vota no’, rappresentano un messaggio ingannevole, in quanto la riforma votata dal Parlamento fa salva l’autonomia e l’indipendenza della magistratura giudicante e requirente rispetto ad ogni altro potere dello Stato, come recita l’art. 104 della Costituzione anche nella nuova formulazione». Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, componente della Commissione Giustizia della Camera.
«È sbalorditivo che siano proprio dei magistrati, che dovrebbero rappresentare un modello di rettitudine per i cittadini, ad utilizzare argomenti coscientemente inveritieri per cercare di opporsi alla riforma. Questo comportamento non può che rafforzare la volontà di difendere fino in fondo le limpide ragioni del Sì», conclude Pellicini.
