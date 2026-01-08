Saronno, chiude Vicolo Scuole per lavori: divieto di transito e sosta fino al 24 gennaio
Modifiche alla viabilità nel centro storico di Saronno per lavori di allestimento di un ponteggio
Da venerdì 9 gennaio vicolo Scuole a Saronno sarà interdetto al traffico veicolare e alla sosta per consentire i lavori di montaggio di un ponteggio. L’area diventerà a tutti gli effetti un’area di cantiere, con divieto di transito e sosta in vigore e rimozione forzata per i veicoli che non rispetteranno le disposizioni.
Per tutta la durata dell’intervento – la cui conclusione è prevista entro il 24 gennaio, salvo imprevisti – sarà garantito esclusivamente il transito pedonale. I residenti e i mezzi di soccorso potranno comunque accedere all’area passando da vicolo Pozzetto, con direzione verso vicolo Scuole e piazza Gioberti.
