Varese News

Saronno/Tradate

Saronno, chiude Vicolo Scuole per lavori: divieto di transito e sosta fino al 24 gennaio

Modifiche alla viabilità nel centro storico di Saronno per lavori di allestimento di un ponteggio

lavori stradali

Da venerdì 9 gennaio vicolo Scuole a Saronno sarà interdetto al traffico veicolare e alla sosta per consentire i lavori di montaggio di un ponteggio. L’area diventerà a tutti gli effetti un’area di cantiere, con divieto di transito e sosta in vigore e rimozione forzata per i veicoli che non rispetteranno le disposizioni.

Per tutta la durata dell’intervento – la cui conclusione è prevista entro il 24 gennaio, salvo imprevisti – sarà garantito esclusivamente il transito pedonale. I residenti e i mezzi di soccorso potranno comunque accedere all’area passando da vicolo Pozzetto, con direzione verso vicolo Scuole e piazza Gioberti.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 08 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.