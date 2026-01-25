Sbatte contro un palo della linea elettrica, strada chiusa tra Castronno e Sumirago

Sbatte con l’auto contro un palo e causa la chiusura della strada tra Sumirago e Castronno. È successo questa mattina, domenica, in via Arno quando una donna di 25 anni ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare un palo della corrente elettrica.

Se per la conducente non ci sono state conseguenze fisiche, a causa dei danni subiti dalla struttura si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza il manufatto in cemento divenuto instabile. Per tutta la mattinata il traffico è stato deviato e il tratto di strada chiuso.