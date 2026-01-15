Sci, snowboard e après ski: lo Sci club Cassano Magnago riparte dalla Valmalenco

Lo Sci Club Cassano Magnago si conferma una vera potenza del territorio e inaugura la stagione 2026 con numeri da record. A partire da sabato 17 gennaio, e per tutti i fine settimana fino al 14 febbraio, la società porterà stabilmente oltre 200 persone sulle piste di Chiesa in Valmalenco. Un impegno logistico imponente, garantito da una flotta di ben quattro pullman che partiranno ogni sabato per raggiungere le vette della Valtellina.

Il ritorno dei giovani sulle piste

Il dato più significativo di questa stagione riguarda il ricambio generazionale: si registra infatti una forte riscoperta dello sci tra i giovani e gli adulti nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Su un totale di oltre 110 corsi attivati, più di 40 sono composti proprio da ragazzi di questa categoria, che hanno deciso di mettersi alla prova con maestri e impianti. Accanto a loro non manca il consueto «esercito» di piccoli sciatori e delle loro famiglie, ormai zoccolo duro dell’associazione, insieme ai corsi di snowboard che quest’anno hanno bissato le iscrizioni tra esperti e principianti.

Agonismo e novità 2026

Mentre il settore agonistico prosegue i propri allenamenti in vista delle gare del circuito provinciale, lo Sci Club lancia nuove iniziative per coinvolgere i soci. La grande novità del 2026 è la giornata dedicata allo sci e all’«après ski», una proposta pensata per il pubblico giovane ma aperta a chiunque voglia vivere la montagna come momento di festa e condivisione. A gestire questa complessa macchina organizzativa è lo staff dei giovani accompagnatori, che garantisce supporto costante ai bambini e alle famiglie durante tutte le ore trascorse sulla neve.

Gli appuntamenti da non perdere

Il calendario è già fitto: la chiusura dei corsi è prevista per sabato 14 febbraio a Chiesa in Valmalenco con l’attesissima «garetta» e la festa finale. Il momento clou della stagione agonistica amatoriale sarà invece domenica 1° marzo a Bardonecchia, dove si disputerà il tradizionale Trofeo «Città di Cassano Magnago», gara aperta a tutti i soci e ai residenti cassanesi. Per restare aggiornati sulle prossime attività, la società invita a consultare il sito ufficiale e le piattaforme social del club.