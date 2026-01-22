Scopri l’armocromia: nuovi corsi a Materia tra stile e colori personali
Da sabato 7 marzo e da sabato 11 aprile dalle 10:00 alle 12:00 due nuovi corsi in arrivo. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni
Con la primavera Varese Corsi propone due nuovi laboratori dedicati all’armocromia, adatti a chiunque voglia esplorare i concetti base dello stile e scoprire quali sono i colori più adatti alla propria persona.
Armocromia base. In partenza da sabato 7 marzo, dalle 10:00 alle 12:00, tre lezioni per apprendere le basi della propria palette cromatica. Per iscriverti clicca qui
Armocromia avanzato. In partenza da sabato 11 aprile, dalle 10:00 alle 12:00, tre lezioni dedicate a chi ha svolto il corso base. Durante il laboratorio si esploreranno i concetti del sottotono, le quattro stagioni cromatiche e svolgere una lezione pratica con drappi e cornici. Per iscriverti clicca qui
Le iscrizioni sono aperte. Per scoprire gli altri corsi che si svolgeranno a Materia cliccare sul link sottostante.
Clicca qui per maggiori informazioni
Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.