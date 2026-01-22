Scopri l’armocromia: nuovi corsi a Materia tra stile e colori personali

Con la primavera Varese Corsi propone due nuovi laboratori dedicati all’armocromia, adatti a chiunque voglia esplorare i concetti base dello stile e scoprire quali sono i colori più adatti alla propria persona.

Armocromia base. In partenza da sabato 7 marzo, dalle 10:00 alle 12:00, tre lezioni per apprendere le basi della propria palette cromatica. Per iscriverti clicca qui

Armocromia avanzato. In partenza da sabato 11 aprile, dalle 10:00 alle 12:00, tre lezioni dedicate a chi ha svolto il corso base. Durante il laboratorio si esploreranno i concetti del sottotono, le quattro stagioni cromatiche e svolgere una lezione pratica con drappi e cornici. Per iscriverti clicca qui

Le iscrizioni sono aperte. Per scoprire gli altri corsi che si svolgeranno a Materia cliccare sul link sottostante.

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno