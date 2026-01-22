Varese News

Tempo libero

Scopri l’armocromia: nuovi corsi a Materia tra stile e colori personali

Da sabato 7 marzo e da sabato 11 aprile dalle 10:00 alle 12:00 due nuovi corsi in arrivo. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2026

Con la primavera Varese Corsi propone due nuovi laboratori dedicati all’armocromia, adatti a chiunque voglia esplorare i concetti base dello stile e scoprire quali sono i colori più adatti alla propria persona.

Armocromia base. In partenza da sabato 7 marzo, dalle 10:00 alle 12:00, tre lezioni per apprendere le basi della propria palette cromatica. Per iscriverti clicca qui 

Armocromia avanzato. In partenza da sabato 11 aprile, dalle 10:00 alle 12:00, tre lezioni dedicate a chi ha svolto il corso base. Durante il laboratorio si esploreranno i concetti del sottotono, le quattro stagioni cromatiche e svolgere una lezione pratica con drappi e cornici. Per iscriverti clicca qui 

Le iscrizioni sono aperte. Per scoprire gli altri corsi che si svolgeranno a Materia cliccare sul link sottostante.

Clicca qui per maggiori informazioni

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.