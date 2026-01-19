Varese News

Archivio

Sesto Calende ricorda con un reading quattro cittadini deportati nei campi di concentramento

Nella sala consiliare del municipio un reading teatrale sulle quattro vittime dell'Olocausto: le biografie di Gazzulli, Poli, Galli e Mattea al centro della commemorazione

Pietre di Inciampo Sesto Calende

Nel Giorno della Memoria i nomi di Carlo Gazzulli, Piero Poli, Attilio Galli e Leandro Mattea (a cui è dedicata l’alzaia sestese, ndr.) tornano a risuonare tra le pareti del municipio di Sesto Calende.

Sono le biografie dei quattro sestesi, deportati nei campi di sterminio europei e a cui la città ha dedicato le pietre d’inciampo nel 2023, le protagoniste dell’evento organizzato dall’assessorato alla cultura per martedì 27 gennaio.

L’appuntamento è fissato alle 18 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. La cerimonia vedrà un reading a cura di Carmen Bucca, Riccardo Coppola e Andrea del Vitto, chiamati a dare voce alle testimonianze di chi fu strappato alla vita dalla violenza nazifascista.

Oltre alla componente scenica, la serata prevede «un approfondimento sulla situazione economica e politica» della provincia di Varese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel Giorno della Memoria Sesto Calende ricorda i valori della libertà e posa le Pietre d’Inciampo

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.