Sesto Calende ricorda con un reading quattro cittadini deportati nei campi di concentramento

Nel Giorno della Memoria i nomi di Carlo Gazzulli, Piero Poli, Attilio Galli e Leandro Mattea (a cui è dedicata l’alzaia sestese, ndr.) tornano a risuonare tra le pareti del municipio di Sesto Calende.

Sono le biografie dei quattro sestesi, deportati nei campi di sterminio europei e a cui la città ha dedicato le pietre d’inciampo nel 2023, le protagoniste dell’evento organizzato dall’assessorato alla cultura per martedì 27 gennaio.

L’appuntamento è fissato alle 18 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. La cerimonia vedrà un reading a cura di Carmen Bucca, Riccardo Coppola e Andrea del Vitto, chiamati a dare voce alle testimonianze di chi fu strappato alla vita dalla violenza nazifascista.

Oltre alla componente scenica, la serata prevede «un approfondimento sulla situazione economica e politica» della provincia di Varese durante la Seconda Guerra Mondiale.