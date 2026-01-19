Sesto Calende ricorda con un reading quattro cittadini deportati nei campi di concentramento
Nella sala consiliare del municipio un reading teatrale sulle quattro vittime dell'Olocausto: le biografie di Gazzulli, Poli, Galli e Mattea al centro della commemorazione
Nel Giorno della Memoria i nomi di Carlo Gazzulli, Piero Poli, Attilio Galli e Leandro Mattea (a cui è dedicata l’alzaia sestese, ndr.) tornano a risuonare tra le pareti del municipio di Sesto Calende.
Sono le biografie dei quattro sestesi, deportati nei campi di sterminio europei e a cui la città ha dedicato le pietre d’inciampo nel 2023, le protagoniste dell’evento organizzato dall’assessorato alla cultura per martedì 27 gennaio.
L’appuntamento è fissato alle 18 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. La cerimonia vedrà un reading a cura di Carmen Bucca, Riccardo Coppola e Andrea del Vitto, chiamati a dare voce alle testimonianze di chi fu strappato alla vita dalla violenza nazifascista.
Oltre alla componente scenica, la serata prevede «un approfondimento sulla situazione economica e politica» della provincia di Varese durante la Seconda Guerra Mondiale.
Nel Giorno della Memoria Sesto Calende ricorda i valori della libertà e posa le Pietre d’Inciampo
