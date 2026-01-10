Varese News

Lombardia

Spaccia e nasconde la coca sotto le foglie del parco, ma arriva la polizia: giovane in manette a Milano

I poliziotti, dopo aver assistito ad uno scambio, sono intervenuti fermando il 24enne e l’acquirente. In azione la Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio

Generico 05 Jan 2026

La Polizia di Stato di a Milano ha arrestato nei giorni scorsi un cittadino egiziano di 24 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Giambellino, hanno individuato il 24enne, all’interno del parco Antonietta Biffi, che si fermava ripetutamente vicino le panchine, per poi allontanarsi ed effettuare degli scambi presumibilmente di sostanza stupefacente, con altri uomini. Dopo aver ricevuto il denaro, si spostava vicino un cumulo di foglie, che veniva usato come imbosco, ove prendeva ulteriori dosi di droga.

I poliziotti, dopo aver assistito ad uno scambio, sono intervenuti fermando il 24enne e l’acquirente, cittadino marocchino di 38 anni, quest’ultimo sanzionato amministrativamente perché trovato in possesso di una dose di cocaina precedentemente acquistata al costo di 15 euro. Invece, nella tasca del giovane egiziano sono stati rivenuti 135 euro mentre, nel luogo dell’imbosco, sono stati sequestrati 13 involucri di cocaina.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.