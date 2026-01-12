Studio e medaglie d’oro: l’Insubria brilla tra i campioni premiati in Regione

C’è tanta Varese sul podio dell’eccellenza che unisce università e sport. Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia, presso il Belvedere “Berlusconi”, la cerimonia di premiazione degli studenti-atleti che hanno trionfato ai Campionati Nazionali Universitari 2025.

Un appuntamento che ha celebrato 83 medaglie d’oro lombarde, con una menzione d’onore per l’Università dell’Insubria, che grazie al suo CUS si conferma leader nazionale nelle discipline remiere, trasformando il lago di Varese in una palestra a cielo aperto per futuri laureati.

Il “caso” Insubria: l’eccellenza di Andrea Pazzagli

Il protagonista della delegazione varesina è stato Andrea Pazzagli. Studente-atleta del CUS Insubria e specialista del canottaggio, Pazzagli rappresenta perfettamente il modello della “Dual Career”. La sua capacità di conciliare gli estenuanti allenamenti all’alba alla Schiranna con il percorso accademico gli ha permesso di raggiungere il gradino più alto del podio nazionale.

“La Lombardia è la terra natia della ‘Dual Career’ in Italia – ha sottolineato il sottosegretario a Sport e Giovani, Federica Picchi –. Su 16 istituti universitari, sono circa 500 i beneficiari di questi percorsi. Oggi premiamo giovani che sono il nostro orgoglio: campioni nello sport e futuri professionisti competenti”.



I protagonisti: le schede dei premiati

Cinque studenti hanno portato la loro testimonianza diretta di fronte ai vertici della Regione, raccontando come sia possibile vincere un oro senza restare indietro con gli esami.

Andrea Pazzagli CUS Insubria Canottaggio Medaglia d’Oro

Sophia Favalli Univ. di Brescia Atletica Leggera Oro 400m / Argento 800m

Lucrezia Lombardo CUS Milano Atletica Leggera Medaglia d’Oro

Maya Bagnato CUS Pavia Canoa Medaglia d’Oro

Simone Bonfanti CUS Bergamo Atletica / Giavellotto Medaglia d’Oro

I numeri del successo

Il sistema sportivo universitario lombardo vanta numeri da capogiro, che spiegano perché la regione sia il motore del settore in Italia: 83 medaglie d’oro conquistate nel 2025; 5.000 studenti che praticano sport agonistico nei CUS regionali; 30.000 tesserati totali; 20 impianti sportivi universitari aperti anche alla cittadinanza.

Agevolazioni concrete

Per sostenere questi ragazzi, l’Insubria e gli altri atenei mettono in campo misure specifiche: date di appello degli esami concordate per non coincidere con le gare, tutor accademici dedicati, supporto psicologico e borse di studio per merito sportivo (come il “Progetto Talento”).

“Lo sport favorisce la concentrazione e migliora il rendimento accademico”, ha concluso Picchi. “I poli universitari non solo valorizzano le proprie strutture, ma riqualificano l’intero contesto urbano locale”.