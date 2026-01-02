Taglio di alberi alla scuola De Amicis di Castronno, Legambiente chiede chiarimenti
L’associazione interviene dopo l’abbattimento di alcune piante nel plesso scolastico. Un caso che richiama una polemica simile scoppiata nei giorni scorsi anche ad Albizzate
Il taglio di alcune piante all’interno del plesso scolastico De Amicis di Castronno ha sollevato interrogativi e preoccupazioni. A intervenire pubblicamente è l’associazione Legambiente Castronno, che chiede spiegazioni sulle motivazioni dell’intervento e sui pareri tecnici che lo avrebbero supportato.
L’associazione fa sapere di aver appreso dell’abbattimento il 29 dicembre e parla di un episodio che riguarda alberi presenti da decenni, parte della memoria collettiva del paese e del paesaggio locale.
«Ci chiediamo quale sia la ratio di una simile decisione e quale sia stato il parere tecnico a supporto, se esiste» – scrive Legambiente – riferendosi al taglio di una decina di piante all’interno dell’area scolastica. Alberi che, secondo l’associazione, contribuivano a dare respiro al territorio, già segnato da un consumo di suolo definito “scellerato”.
La scelta di intervenire proprio in un contesto scolastico viene ritenuta particolarmente delicata, sia per il valore ambientale sia per quello simbolico.
Una polemica sollevata anche nella vicina Albizzate
La vicenda di Castronno non è un caso isolato. Nei giorni scorsi, infatti, una polemica simile si è accesa anche nel vicino comune di Albizzate, dove l’abbattimento di alcuni cedri nell’area di una scuola ha suscitato reazioni e richieste di chiarimento da parte della cittadinanza e delle associazioni ambientaliste. Nei giorni successivi il sindaco Zorzo aveva risposto che vi erano dei rischi per la sicurezza e che «L’intervento era stato realizzato dopo essere stati supportati dalla figura di un dottore agronomo forestale, il quale ha consigliato la sostituzione di tali piante con alberi consoni agli spazi e privi di difetti meccanici e tale ripiantumazione verrà effettuata nelle prossime settimane».
