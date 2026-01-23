Tutti gli eventi di febbraio a Materia

Febbraio porta a Materia un calendario ricco di incontri serali dedicati alla cultura, all’attualità, alla musica e al racconto del mondo contemporaneo. Presentazioni di libri, dialoghi su ambiente, società e futuro, serate musicali e momenti di visione condivisa accompagnano il pubblico per tutto il mese, fino allo speciale dedicato al Festival di Sanremo.

Lunedì 2 febbraio

Ore 21:00

Guida per salvarsi la vita viaggiando

Viaggiare fa bene, ma non tutti i viaggi curano allo stesso modo. Remo Carulli presenta la prima guida Lonely Planet che associa il viaggio al benessere psicologico. Un percorso tra destinazioni, emozioni e stati d’animo, in cui partire diventa un modo per conoscersi, ritrovarsi e, talvolta, ricominciare. Un incontro che intreccia viaggio, psicologia e narrazione.

Martedì 3 febbraio

Ore 21:00

No Easy Action. Fotografie di musica dal vivo

Un racconto per immagini che attraversa quarant’anni di musica dal vivo, dal rock al jazz, dall’indie all’avanguardia. Cesare Camardo presenta No Easy Action, un libro fotografico in bianco e nero che cattura l’energia delle performance e il legame tra musicisti e pubblico. Modera Francesco Brezzi.

Mercoledì 4 febbraio

Ore 20:30

Il coraggio del gatto. L’importanza della curiosità a tutte le età

Un incontro con Giulio Xhaët per parlare di curiosità, cambiamento e crescita personale. Dal libro Il coraggio del gatto, storie e riflessioni per allenare lo sguardo e il pensiero laterale e riscoprire il valore delle domande.

Giovedì 5 febbraio

Ore 21:00

Dallo sport al business, chi sono i campioni a sorpresa?

Tre squadre outsider hanno riscritto le regole di pallavolo, basket e calcio. Da queste storie nasce Campioni a sorpresa di Marco Alfieri, un libro che racconta come si costruiscono team vincenti valorizzando talenti, errori e leadership condivisa.

Venerdì 6 febbraio

Ore 20:00

Milano Cortina 2026 – La cerimonia di apertura in diretta

Si aprono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e le seguiamo insieme, in diretta. La cerimonia inaugurale diventa un momento di visione e commento collettivo. Immagini, simboli e performance raccontati dal vivo, con ospiti e approfondimenti. Serata aperta a tutti; se sei socio Anche Io Aps avrai la possibilità di fare un aperitivo prima della proiezione per vivere l’evento in un clima conviviale.

Lunedì 9 febbraio

Ore 21:00

In Kenya un sogno diventa realtà

Nel villaggio di Gede, l’associazione Merisha for Kenya garantisce istruzione e pasti a numerosi bambini. È in corso il progetto per la costruzione di una nuova scuola, sicura e accogliente. Una serata per conoscere questa realtà insieme a Francesca Tria, presidente dell’associazione, e Lorenzo Franzetti.

Martedì 10 febbraio

Ore 21:00

Spiegami – Sanremo, il festival delle canzoni e dei meme

Con Gianni Sibilla, giornalista di Rockol.it. Sanremo non è più solo una rassegna musicale, ma un potente generatore di contenuti per i social media. Un incontro per capire come meme, TikTok e comunicazione digitale influenzano il Festival e il successo delle canzoni.

Mercoledì 11 febbraio

Ore 21:00

Integrare politiche ambientali e sociali nel welfare energetico-climatico

Incontro con Vittorio Cogliati Dezza, co-autore di Clima ingiusto e membro del Forum Disuguaglianze e Diversità. Un dialogo sulle politiche ambientali e sulle loro implicazioni sociali, per una transizione ecologica equa e accessibile.

Giovedì 12 febbraio

Ore 21:00

Quale futuro per l’Italia?

Le crisi demografiche, economiche e politiche che attraversano il Paese e le sfide che attendono le nuove generazioni. Alessandro Leonardi presenta il suo saggio in dialogo con Nicola Zanardi, per riflettere sui possibili scenari della società italiana.

Venerdì 13 febbraio

Ore 21:00

Oltre mezzo secolo di canto insieme

Una serata dedicata alla storia del Coro Val Tinella, fondato nel 1968. In programma brani del repertorio storico, tra canti popolari e tradizionali, per ripercorrere oltre cinquant’anni di attività culturale sul territorio.

Lunedì 16 febbraio

Ore 21:00

In che isola vado in vacanza? La Grecia tra Atene, Peloponneso, Meteore o…?

Una serata dedicata alla Grecia con Ilaria Garzonio, Marco Natola e Matteo Fiorini. Racconti, immagini e domande aperte per chi ama viaggiare e cerca ispirazione tra mare, storia antica e paesaggi sorprendenti.

Martedì 17 febbraio

Ore 21:00

Tasto Pausa: capire il gaming per giocare meglio il futuro

Un incontro con Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore e autore di Tasto Pausa. Un viaggio nel mondo del gaming tra industria, cultura e tecnologia, con uno sguardo attento anche al ruolo delle famiglie.

Mercoledì 18 febbraio

Ore 21:00

Le guerre ai tempi dell’intelligenza artificiale ridisegnano la democrazia

Michele Mezza presenta Guerre in codice, una riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale, informazione e potere. Un incontro per discutere di guerra cognitiva e democrazia nell’era degli algoritmi.

Giovedì 19 febbraio

Ore 21:00

Fate come volete: con Rapanello lo slogan che libera la cucina di casa

Gabriele Cattarin, alias Rapanello, racconta la cucina domestica italiana, lontana dalle mode televisive. Una serata dedicata al cucinare insieme come gesto culturale, educativo e profondamente umano.

Venerdì 20 febbraio

Ore 21:00

Abbracciatevi moltitudini. Narrazione ed ascolto attraverso “Ode alla Gioia”

Un nuovo appuntamento di Racconti Sonori dedicato alla Sinfonia n. 9 di Beethoven. Dario Monticelli di Officine Musicali Aps guida il pubblico in un percorso di ascolto e racconto sul messaggio di fratellanza dell’Ode alla Gioia.

Speciale Sanremo

Una settimana di visioni, commenti e incontri dedicati al Festival

Da lunedì 23 a sabato 28 febbraio Materia dedica una settimana alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Visioni condivise, commenti, quiz e appuntamenti speciali accompagneranno il pubblico ogni sera, con la partecipazione dei giornalisti di VareseNews e di diversi ospiti.

Lunedì 23 febbraio

Ore 21:00

Belin… andiamo a spiaggia. Tra Sanremo e le Cinque Terre, la Liguria come non l’avete mai vista

Un viaggio tra mare, entroterra e turismo con Silvia Baglioni, Luca Natale e Silvia Giovannini, per riflettere su come raccontiamo e viviamo i territori che amiamo.

Martedì 24 febbraio

Ore 21:00

Guardiamo insieme la prima serata del Festival

La serata inaugurale di Sanremo si segue insieme, tra canzoni in gara, commenti a caldo e curiosità dal dietro le quinte.

Mercoledì 25 febbraio

Ore 21:00

DoveSiCanta – edizione speciale #sanremo

Un progetto in collaborazione con Solevoci: una serata senza palco, dove si canta insieme e poi si guarda il Festival.

Ingresso con tessera Anche Io Aps

Giovedì 26 febbraio

Ore 21:00

MusicQuiz: Sanremo

Il quiz musicale di Materia torna con un’edizione interamente dedicata al Festival della canzone italiana. Una sfida a squadre tra memoria, musica e cultura pop.

Ingresso con tessera Anche Io Aps

Venerdì 27 febbraio

Ore 21:00

Divano Sanremo con Stefania Radman

Il Festival si commenta e si vive insieme, tra canzoni, look e momenti cult, in un clima informale e partecipato.

Ingresso con tessera Anche Io Aps

Sabato 28 febbraio

Ore 21:00

Divano Sanremo con Stefania Radman – La finale

La serata conclusiva del Festival diventa un grande momento collettivo, da vivere insieme fino all’ultima canzone.

Ingresso con tessera Anche Io Aps

