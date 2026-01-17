Udissea – Un viaggio straordinario: al Fratello Sole il teatro diventa inclusione
Una serata intensa e partecipata, segnata da applausi prolungati e grande coinvolgimento del pubblico, conquistato dall’energia e dalla sensibilità di giovani interpreti capaci di trasformare il palcoscenico in uno spazio di autentica condivisione
Standing ovation per le ragazze e i ragazzi con tutto il pubblico in piedi che non si smetteva più di applaudire. Venerdì 16 gennaio al Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, è andato in scena lo spettacolo teatrale “Udissea – Un viaggio straordinario”, portato in scena dalla compagnia giovanile dell’associazione Insieme è Bello.
L’evento ha visto protagonisti un gruppo di ragazze e ragazzi diversamente abili – o, come amano definirsi, “abilmente diversi” – che frequentano l’associazione e partecipano a diverse attività diurne, tra cui laboratori teatrali ed espressivi. Il risultato è stato uno spettacolo intenso e partecipato, capace di coinvolgere il pubblico e trasmettere un messaggio forte di inclusione e condivisione.
Ispirata al mito di Ulisse, la rappresentazione ha raccontato il viaggio come metafora della vita: un percorso fatto di sfide, incontri, ostacoli e conquiste. Sul palco, i giovani attori hanno saputo trasformare il racconto epico in una narrazione personale e collettiva, mettendo in luce emozioni autentiche, talento e grande impegno. Tanti momenti musicali alternati a recitazione divertente e originale.
Il teatro si è confermato ancora una volta uno strumento potente di integrazione sociale, capace di valorizzare le diversità e di creare legami. Un pubblico eterogeneo è molto partecipe ha contribuito a rendere la serata un vero momento di comunità. Udissea – Un viaggio straordinario ha lasciato un segno profondo non solo per la qualità della messa in scena, ma soprattutto per il messaggio che ha saputo trasmettere: insieme, davvero, è più bello.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.