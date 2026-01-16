Uto Ughi in Regione: il Maestro bustocco ricevuto da Fontana e Cattaneo

Un incontro all’insegna dell’eccellenza e dell’orgoglio territoriale quello avvenuto nelle scorse ore a Palazzo Lombardia. Il Presidente della Regione, Attilio Fontana, insieme al sottosegretario Raffaele Cattaneo, ha ricevuto la visita del Maestro Uto Ughi, uno dei più grandi violinisti contemporanei e vanto della città di Busto Arsizio.

L’occasione ha permesso di celebrare nuovamente il prestigioso riconoscimento “Voce lombarda nel mondo”, conferito recentemente al musicista. Si tratta di un premio che Regione Lombardia dedica a quelle personalità capaci di farsi ambasciatrici dell’identità e della cultura lombarda a livello globale.

Un ambasciatore della musica

Uto Ughi, nato a Busto Arsizio nel 1944, rappresenta da decenni un punto di riferimento assoluto per la musica classica internazionale. Il suo legame con la Lombardia resta tuttavia saldo, come sottolineato durante l’incontro milanese.

«È stato un grande piacere ricevere il Maestro Uto Ughi», ha commentato Raffaele Cattaneo a margine della visita. «Un artista a cui abbiamo conferito il premio per la sua eccezionale capacità di rappresentare e diffondere la tradizione musicale lombarda e italiana sui più importanti palcoscenici internazionali. Grazie della graditissima visita e a presto!».

Il riconoscimento

Il premio “Voce lombarda nel mondo” non è solo un omaggio alla straordinaria tecnica violinistica di Ughi, ma anche al suo impegno costante nella divulgazione della cultura musicale, specialmente verso le nuove generazioni, e alla sua capacità di portare il nome della Lombardia e della sua città natale, Busto Arsizio, in ogni angolo del pianeta.