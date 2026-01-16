Uto Ughi in Regione: il Maestro bustocco ricevuto da Fontana e Cattaneo
Il celebre violinista, eccellenza internazionale originaria di Busto Arsizio, è stato ospite a Palazzo Lombardia dopo il conferimento del premio “Voce lombarda nel mondo”
Un incontro all’insegna dell’eccellenza e dell’orgoglio territoriale quello avvenuto nelle scorse ore a Palazzo Lombardia. Il Presidente della Regione, Attilio Fontana, insieme al sottosegretario Raffaele Cattaneo, ha ricevuto la visita del Maestro Uto Ughi, uno dei più grandi violinisti contemporanei e vanto della città di Busto Arsizio.
L’occasione ha permesso di celebrare nuovamente il prestigioso riconoscimento “Voce lombarda nel mondo”, conferito recentemente al musicista. Si tratta di un premio che Regione Lombardia dedica a quelle personalità capaci di farsi ambasciatrici dell’identità e della cultura lombarda a livello globale.
Un ambasciatore della musica
Uto Ughi, nato a Busto Arsizio nel 1944, rappresenta da decenni un punto di riferimento assoluto per la musica classica internazionale. Il suo legame con la Lombardia resta tuttavia saldo, come sottolineato durante l’incontro milanese.
«È stato un grande piacere ricevere il Maestro Uto Ughi», ha commentato Raffaele Cattaneo a margine della visita. «Un artista a cui abbiamo conferito il premio per la sua eccezionale capacità di rappresentare e diffondere la tradizione musicale lombarda e italiana sui più importanti palcoscenici internazionali. Grazie della graditissima visita e a presto!».
Il riconoscimento
Il premio “Voce lombarda nel mondo” non è solo un omaggio alla straordinaria tecnica violinistica di Ughi, ma anche al suo impegno costante nella divulgazione della cultura musicale, specialmente verso le nuove generazioni, e alla sua capacità di portare il nome della Lombardia e della sua città natale, Busto Arsizio, in ogni angolo del pianeta.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.